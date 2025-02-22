منتخب السعودية للشباب يفوز على الصين ويصعد لكأس العالم (فيديو)

حقق المنتخب السعودي للشباب فوزا قاتلا على نظيره الصيني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين.

وسجل هدف المنتخب السعودي، عمار اليهيبي بالدقيقة 90+5، ليقود الأخضر للتأهل رسميا إلى كأس العالم تحت 20 عاما في تشيلي.

https://x.com/AlkassTVSports/status/1893241978927685849?t=7Kv7tm7KoTUqwcD-JUHV3w&s=19



كما تأهل المنتخب السعودي للشباب إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 المقامة حاليا في الصين.

وفي الدقيقة 58 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الصين، بعدما عرقل نواف الغليميش لاعب الأخضر، يودونج لاعب الصين.

وتألق حامد الشنقيطي حارس المنتخب السعودي أمام اللاعب تشنج يو، بعدما تصدى لركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 59.

وواصل الشنقيطي تألقه في الدقيقة 63، وأنقذ مرماه من هدف محقق للصين، بعدما تصدى لكرة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل المنتخب السعودي هدف قاتل في الدقيقة 90+5 عن طريق عمار اليهيبي، بعدما سدد كرة قوية سكنت الشباك.

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