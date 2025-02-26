موعد مباراة منتخب السعودية أمام أستراليا بنهائي كأس آسيا

تمكن منتخب السعودية للشباب،من التأهل إلى نهائي بطولة كأس آسيا تحت 20 عام، بعد الفوز في مباراة نصف النهائي ضد كوريا الجنوبية.

ونجح منتخب السعودية من تحقيق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح (3-2)، بعد تألق حارس المنتخب السعودي.

وانتهت مجريات اللقاء والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي دون أهداف، في مباراة شهدت سيطرة نسبية من جانب منتخب كوريا الجنوبية.

ويواجه منتخب السعودية في مباراة نهائي كأس آسيا للشباب تحت 20 عام، منتخب أستراليا، الذي تمكن من الفوز في مباراة نصف النهائي ضد منتخب اليابان اليوم بهدفين دون رد.

موعد مباراة السعودية ضد أستراليا

وتقام المباراة التي تجمع بين السعودية ضد أستراليا، في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 20 عام، على ملعب «مركز باوان الرياضي» بالصين، يوم السبت الموافق 1 مارس القادم.

وتنطلق المباراة التي تجمع بين السعودية ضد أستراليا، في نهائي كأس آسيا تحت 20 عام، الساعة 30: 2 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 30: 1 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد أستراليا

ويمكن للمتابعين مشاهدة المباراة التي تجمع بين السعودية ضد أستراليا في نهائي كأس آسيا تحت 20 عام، بشكل حصري على قنوات "بي إن سبورتس".

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