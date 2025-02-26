الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة منتخب السعودية أمام أستراليا بنهائي كأس آسيا

منتخب السعودية للشباب،فيتو
منتخب السعودية للشباب،فيتو

تمكن منتخب السعودية للشباب،من التأهل إلى نهائي بطولة كأس آسيا تحت 20 عام، بعد الفوز في مباراة نصف النهائي ضد كوريا الجنوبية.

ونجح  منتخب السعودية من تحقيق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح (3-2)، بعد تألق حارس المنتخب السعودي.

وانتهت مجريات اللقاء والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي دون أهداف، في مباراة شهدت سيطرة نسبية من جانب منتخب كوريا الجنوبية.

ويواجه منتخب السعودية في مباراة نهائي كأس آسيا للشباب تحت 20 عام، منتخب أستراليا، الذي تمكن من الفوز في مباراة نصف النهائي ضد منتخب اليابان اليوم بهدفين دون رد.

موعد مباراة السعودية ضد أستراليا

وتقام المباراة التي تجمع بين السعودية ضد أستراليا، في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 20 عام، على ملعب «مركز باوان الرياضي» بالصين، يوم السبت الموافق 1 مارس القادم. 

وتنطلق المباراة التي تجمع بين السعودية ضد أستراليا، في نهائي كأس آسيا تحت 20 عام، الساعة 30: 2 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 30: 1 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد أستراليا

ويمكن للمتابعين مشاهدة المباراة التي تجمع بين السعودية ضد أستراليا في نهائي كأس آسيا تحت 20 عام، بشكل حصري على قنوات "بي إن سبورتس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب السعودية المنتخب السعودي بطولة كأس اسيا كأس آسيا للشباب كوريا الجنوبية منتخب كوريا الجنوبية منتخب اليابان منتخب السعودية للشباب

مواد متعلقة

حلمي طولان يكشف خطة اللجنة الفنية بالجبلاية لتقليص عدد الأجانب بالدوري

بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري نايل 2024/2025

التشكيل الرسمي لمباراة مودرن سبورت والجونة في الدوري

شاهد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

محمد يوسف يعلن تشكيل حرس الحدود أمام الأهلي

نتائج قرعة كأس مصر للكرة النسائية

الشناوي وبن شرقي على دكة الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري نايل 2024/2025

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، السيسي يشدد على رفع مستوى الخدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل

زغلول صيام يكتب: لا الرابطة شرعية.. ولا طه عزت قانوني.. ولا شوبير عنده حق.. طب بنتكلم في إيه؟!

زيادة المرتبات والمعاشات، أبرز توجيهات السيسي للحكومة اليوم (فيديو)

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم

السيسي ومدبولي يستعرضان حزم الحماية الاجتماعية الجديدة وموعد تطبيقها

تنظيم الاتصالات يحدد مواعيد عمل شركات المحمول في رمضان

ترامب ونتنياهو على شواطئ غزة، الرئيس الأمريكي يعاود استفزازاته ويثير الغضب (فيديو)

منوعات

المزيد

هندي يقاضي سينما بسبب كثرة الإعلانات

رواد الفضاء يكتشفون ظاهرة غريبة في البحر المتوسط

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 110 جنيهات، أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالأسواق

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالسوق المحلي

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

المزيد

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر رمضان 2025، داعية أزهري يوضح كيفية استقبال الشهر الكريم

دعاء استقبال رمضان 2025، ماذا كان يقول النبي عند رؤية هلال الشهر الكريم؟

صلاة التراويح 20 ركعة، برنامج مكثف للجامع الأزهر خلال رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية