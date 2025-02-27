فريق طبي بمستشفى جامعة المنصورة ينجح في استخراج 13 جنيهًا معدنيًا من معدة طفل

نجح فريق طبي بوحدة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الأطفال في جامعة المنصورة من استخراج 13 جنيهًا معدنيًا من معدة طفل يبلغ من العمر 15 عامًا بعد أن حضر إلى قسم الاستقبال وهو يعاني من ألم أثناء البلع.

نجاح فريق طبي في استخراج 13 جنيهًا معدنيًا من معدة طفل بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة.

أظهرت الأشعة على الصدر وجود عملة معدنية في المريء مما استدعى عرض الحالة على محمد عز أستاذ الجهاز الهضمي ورئيس الوحدة الذي قرر إجراء منظار لاستخراج العملة المعدنية بسبب تأثيرها على قدرة الطفل على البلع

أجري المنظار تحت إشراف أحمد مجاهد أستاذ الجهاز الهضمي وشرين الزيني أستاذ مساعد الجهاز الهضمي وإسراء زينهم مدرس مساعد بالوحدة

استخراجها جميعًا بأمان باستخدام المنظار دون حدوث أي مضاعفات

تفاجأ الفريق الطبي بقيادة أحمد حسن الحاصل على الدبلومة المهنية للجهاز الهضمي بوجود عدد كبير من الجنيهات المعدنية في معدة الطفل بلغ عددها 13 جنيهًا حيث تم استخراجها جميعًا بأمان باستخدام المنظار دون حدوث أي مضاعفات.

أشاد أشرف الشرقاوي مدير عام مستشفى الأطفال بجهود وحدة الجهاز الهضمي مؤكدًا أنها من الوحدات الطبية المتميزة على مستوى الجمهورية وتقدم خدمات متخصصة في أمراض الجهاز الهضمي والكبد للأطفال خاصة في منطقة الدلتا.

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