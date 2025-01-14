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فريق طبي بمستشفي 15 مايو ينقذ حياة طفل ابتلع عملة معدنية

مستشفي ١٥ مايو، فيتو
مستشفي ١٥ مايو، فيتو

اعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن تمكن فريق الطوارئ والجهاز الهضمي بمستشفى 15 مايو النموذجي من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 4 سنوات يعاني من صعوبة في البلع وإحساس بالاختناق بسبب ابتلاعه عملة معدنية “نصف جنيها”.
 

أكد مستشفي ١٥ مايو النموذجي أنه تم التعامل مع الحالة بسرعة كبيرة، حيث أجريت الأشعة اللازمة ، وتبين وجود الجسم الغريب أسفل الصمام العلوي للمريء.
 

 

وقد تم تجهيز الطفل ودخوله العمليات لاستخراج الجسم الغريب باستخدام المنظار تحت التخدير العام، وتم استخراج العملة المعدنية بنجاح.


وأكدت تم خروج الطفل بصحة جيدة بعد المتابعة الدقيقة في القسم الداخلي.

 ضم فريق العمل قسم الجهاز الهضمي والمناظير بقيادة الدكتور أحمد عبد المنعم مدكور وقسم التخدير والطوارئ والتمريض.

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