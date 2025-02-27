وكيل التعليم بالدقهلية يتفقد مدارس المطرية والجمالية (صور)

أجرى المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية اليوم، جولة لمتابعة سير العملية التعليمية في زيارته الأولى للإدارات النائية بمحافظة الدقهلية حيث تابع إدارتي الجمالية والمطرية.

ورافق وكيل تعليم الدقهلية خلال جولته التفقدية أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة، أيمن بهيج عضو إدارة الأمن بالمديرية ولفيف من قيادات التعليم بالمديرية.

وكان فى استقبال وكيل التعليم محمد عبد المنعم مدير إدارة الجمالية التعليمية، الدكتور الشحات إبراهيم وكيل الإدارة وذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

المدارس المستهدفة في الزيارة

و خلال الجولة تفقد مدارس:الشهيد على على على السيد الثانوية المشتركة ودكتورة سعاد كفافي الرسمية المتميزة للغات

وعقب ذلك توجه إلى إدارة المطرية التعليمية وكان في استقباله، محمود الصغير مدير إدارة المطرية التعليمية، محمود أبو النجا - أمن الإدارة وقد تابع سيادته مدارس:السيدة نفيسة الإعدادية بنات والشهيد إيهاب يسري هندام الابتدائية - فترة مسائية

بقرية العصافرة.

وخلال الزيارة تابع وكيل أول الوزارة الفصول واطلع على نسب الحضور للطلاب مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية كما وجه العديد من النصائح والإرشادات التربوية للعاملين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بالإضافة إلى الحوار مع الطلاب في أجواء أبوية يسودها الود والاحترام.

وأثنى الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام والتزام وانضباط.

وفي ختام متابعته للمدرسة أثنى الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام والتزام وانضباط الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالمدارس محل الزيارة وتمنى للجميع دوام التوفيق والسداد.

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