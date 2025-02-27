الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية ونظيره الروسي يبحثان مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الروسى، فيتو

جرى اتصال بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية اليوم الخميس، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

النمو المتسارع في التعاون المشترك

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أشاد بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، مثمنًا النمو المتسارع في التعاون المشترك فى المجالات المختلفة خاصة بعد اعتماد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين رئيسي البلدين عام ٢٠١٨، مؤكدًا على الحرص على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وأكد وزير الخارجية على أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين لدفع التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيدا بالتعاون الثنائي في المجالات المختلفة وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، وكذلك مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز والسياحة والطيران.
 

التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد تبادل الرؤى بين الوزيرين إزاء التطورات فى قطاع غزة وسوريا، حيث استعرض الوزير عبد العاطى التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التي تستضيفها القاهرة يوم ٤ مارس، وجهود مصر الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كما تناول الخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار فى غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مشددًا على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من القطاع وضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية. 

موقف مصر الداعم للدولة السورية

كما بحث الوزيران التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية أن تكون مصدر استقرار بالإقليم.

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