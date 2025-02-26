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خارج الحدود

لافروف: تهجير الفلسطينيين يحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة ونتطلع من قمة القاهرة حل الأزمة

لافروف، فيتو
لافروف، فيتو

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، عن تطلع بلاده إلى أن تؤدي القمة العربية المقبلة في القاهرة إلى حل أزمة قطاع غزة.

تهجير الفلسطينيين يعد تقويضًا لحل الدولتين

وتحدث "لافروف" خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، أن تهجير الفلسطينيين سيحول الأوضاع في المنطقة إلى قنبلة موقوتة.

واستطرد وزير الخارجية قائلًا: "تهجير الفلسطينيين يعد تقويضًا لحل الدولتين"، مؤكدًا أن إسرائيل تنتهك الاتفاقيات الموقعة مع لبنان وحركة حماس.

استغلال الإصلاحات لتحقيق مصالح خاصة

وبشأن سوريا، أكد أن بلاده تسعى لتسوية الأوضاع داخلها، مطالبًا بضرورة أن تكون هذه العملية متوازنة حتى لا يقوم أي أحد باستغلال الإصلاحات لتحقيق مصالح خاصة لا سيما في المناطق التي يحاول فيها اللاعبون الخارجيون التأثير عليها.

وعلّق "لافروف" على خطط باريس بإرسال قوات حفظ سلام إلى كييف أن الخطط الفرنسية بشأن إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا تهدف إلى عرقلة المفاوضات.

أوروبا تعرقل المفاوضات بشأن أوكرانيا

وتابع: "أوروبا تعرقل المفاوضات بشأن أوكرانيا من خلال إبرام اتفاقات جديدة مع كييف".

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