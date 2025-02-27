رئيس جامعة عين شمس يتفقد فعاليات الملتقى التوظيفي

قام الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بجولة تفقدية في الملتقى التوظيفي للجامعة الذي ينظمه مركز التوظيف للعام الرابع “ASU Employment Fair 2025”، والذي استمر على مدار يومين 25 و26 فبراير، بمشاركة أكثر من 75 شركة وبنكا من كبرى المؤسسات المحلية والعالمية، بهدف توفير فرص تدريب وتوظيف لطلاب وخريجي الجامعة.

رئيس جامعة عين شمس يتفقد الملتقى التوظيفي

رافقه خلال جولته التفقدية الدكتورة علا سامي، مدير مركز التوظيف.

وخلال جولته أكد رئيس الجامعة علي أهمية الملتقي لما يوفره من فرص لأبناء جامعة عين شمس، حيث يتم عقد ورش عمل تعريفية، تقوم بمد الطلاب بأحدث المتغيرات في سوق العمل، الي جانب تنمية مهاراتهم الشخصية والعملية، كما تقوم الشركات بتقديم فرص عمل متميزة للطلاب.

وأكد رئيس الجامعة أن الملتقى يعكس رؤية جامعة عين شمس في إعداد وتأهيل كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

كما أجرى حوارا مع الطلاب حثهم فيه على ضرورة الاستفادة القصوى من الملتقى، واستغلال الفرص المتاحة التي توفرها الجامعة لتأهيلهم لمواكبة تحديات سوق العمل وتحقيق طموحاتهم المهنية.

جدير بالذكر أن الملتقى استقبل على مدار يوميه نحو 10 آلاف طالب وخريج من مختلف كليات جامعة عين شمس، وقد نظم الفعاليات فريق عمل مركز التوظيف، الذي حرص على تقديم الدعم والتنسيق لضمان نجاح الملتقى وتحقيق أقصى استفادة للمشاركين، وذلك بمشاركة فعالة من أكثر من 500 متطوع من طلاب وطالبات الجامعة.

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