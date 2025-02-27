الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مكتبة الإسكندرية تشارك في فعاليات مبادرة «قرية كريمة للطفل» بالبحيرة

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 شاركت مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع البحث الأكاديمي في فعاليات الأنشطة الثقافية والتنموية المتنوعة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة ضمن مبادرة «قرية كريمة للطفل»، والتي تُنفذ لأول مرة بمحافظة البحيرة بقرية المهدية بمركز أبو المطامير، تحت رعاية محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، في إطار جهود الدولة المصرية للنهوض بالخدمات المقدمة للأطفال وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم.

 

العلاقة بين وزارة المالية وخيل الحكومة

القابضة للمياه تعلن رفع درجة الاستعداد بالشركات التابعة استعدادا لاستقبال شهر رمضان


تمثلت مشاركة المكتبة بورشة عمل لتعليم الخط العربي استهدفت طلبة مدرسة المهدية الابتدائية المشتركة ومركز شباب نجع أبو ركبة بأبو المطامير، قدمها الدكتور محمد حسن؛ باحث أول مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، بالإضافة إلى إهداء مجموعة من إصدارات المكتبة للطلبة المشاركين.

 

 وذلك بحضور الدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ويوستينا ثروت؛ عضو مجلس أمناء «مؤسسة حياة كريمة»، والدكتورة سماح أبو بكر عزت؛ سفيرة مبادرة «حياة كريمة» للأطفال، وريهام صلاح؛ باحثة بمركز الدراسات الاستراتيجية بقطاع البحث الأكاديمي، إلى جانب القيادات الثقافية بمحافظة البحيرة.

وتضمنت فعاليات مبادرة «قرية كريمة للطفل»، أنشطة ثقافية متنوعة وورش عمل إبداعية وندوات توعوية حول قضايا الطفل والأسرة، بالإضافة إلى ورش حكي وتثقيف تفاعلية، قام بتنظيمها ديوان عام محافظة البحيرة ومؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، ومكتبة مصر العامة بدمنهور، ومركز ثقافة أبو المطامير، وذلك ضمن إطار استراتيجية متكاملة لنشر الثقافة وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال، مع إكسابهم مهارات تفاعلية تسهم في تنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على تقديم خدماتها وأنشطتها المتنوعة لجميع فئات المجتمع بمختلف محافظات الجمهورية، وأيضًا التعاون بما تمتلك من إمكانيات وخبرات مع كافة مؤسسات الدولة من أجل تنمية المجتمع وتعزيز أثرها المجتمعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتبه الإسكندرية بمحافظة البحيرة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الدكتورة مروة الوكيل

مواد متعلقة

«الغرف العربية»: 15.7 تريليون دولار نمو متوقع للاقتصاد العالمي بفضل الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

التعليم العالي: "لجنة تكافؤ الفرص" تنظم ندوة حول "العنف الرقمي والتهديدات الإلكترونية"

مجلس الدولة: دعوى التفسير تهدف لتوضيح الغموض بالحكم دون نقص أو زيادة

ads

الأكثر قراءة

العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته متوفيين في منزلهما

أول تعليق لعميد الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق سراحه ووصوله مصر (فيديو)

قرار منع ذبح الأضحية في المغرب يثير ضجة، والنشطاء: لا يجوز منع شعيرة دينية

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 27 فبراير 2025

ظهور مشكلات جديدة في سد النهضة، وخبير يكشف سر استمرار التسريب بالممرات

إدارة ترامب توجه بالبدء في وضع خطط تسريح جماعي للموظفين

سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 وصل لكام النهاردة؟

رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الثانية من مصنع شركة سيراميكا كليوباترا

منوعات

المزيد

قرار منع ذبح الأضحية في المغرب يثير ضجة، والنشطاء: لا يجوز منع شعيرة دينية

العثور على 3 أمريكيات من أصل عربي متوفيات بفندق في المكسيك

تايلور لوتنر يدافع عن سيلينا جوميز بعد السخرية من جسدها

الثلوج تتسبب في قطع 7 طرق جبلية في لبنان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

بيان من الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وتحذير من طقس أول أيام رمضان

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

«من السيجار إلى البونبون».. أسعار قمر الدين في موسم رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الأزهر: الأمة تتعرض لمحاولات طمس هويتها واغتصاب أراضيها ومقدراتها

ما حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة وهل يجوز القصر للمسافر؟

هل يجب تكرار نية الصيام كل يوم في رمضان؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية