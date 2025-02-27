القابضة للمياه تعلن رفع درجة الاستعداد بالشركات التابعة استعدادا لاستقبال شهر رمضان

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع درجات الاستعداد والطوارئ بكافة الشركات التابعة للشركة القابضة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم مع الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة لمواجهة ارتفاع معدلات الاستهلاك، وضرورة مراجعة المناطق التي تشهد تكرار المشكلات، مع تقييم دوري لكفاءة الروافع والمحطات، فى إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، بأهمية الالتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى ومتابعة خطط التطهير التي تنفذها كل شركة بنطاق كل محافظة وشدد رسلان على أهمية إجراء جولات تفتيشية دورية ومفاجئة على المحطات والروافع، مطالبًا رؤساء الشركات بالتواجد الميداني لمتابعة الأداء عن كثب، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة.

وأوضح، أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

فيما ناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى - في بيان لها- المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه، والاستخدام الرشيد وعدم الإسراف، ووجهت العديد من النصائح عن كيفية الحفاظ على المياه وصيانة الأدوات الصحية وإصلاح التسريبات المنزلية

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، لمناقشة التعاون بشأن تعظيم الاستفادة من الإعلانات على الطرق والمحاور بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تهدف إلى تنظيم وتنمية قطاع الإعلانات بالمدن الجديدة، وتحسين الصورة الحضارية والجمالية لها، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات العمرانية، وضمان الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية.

ونوه الوزير بأنه تم إجراء الحصر المكاني لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، حيث تم الانتهاء من الرصد المكاني لجميع الإعلانات داخل المدن الجديدة، ويتم التعامل مع الإعلانات المخالفة.

وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون والجهود المبذولة من قبل الشركة في تنظيم إعلانات الطرق بعدد من المدن الجديدة، كما تم عرض تقرير خاص بأعمال الشركة في هذا الشأن والتخطيط للإعلانات بالمحاور والطرق بتلك المدن بهدف الاستفادة وتعظيم الموارد بها، بجانب مناقشة أنماط الإعلانات التي تتناسب مع الطرق ومراعاة كافة التصميمات.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لمتابعة سير العمل بالمشروعات التي تتولى تنفيذها شركة أبناء حسن علام، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الشركة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لجميع شركات المقاولات الوطنية، من أجل دفع معدلات التنمية، ومواصلة مسيرة النهضة العمرانية، والانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات في المواعيد المحددة وبأعلى معايير الجودة، مشددًا على ضغط معدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات.

وناقش وزير الإسكان، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة أبناء حسن علام، وفي مقدمتها المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، ومشروعات مدينة سانت كاترين، ومشروعات مدينتى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة، تقدم كل أوجه الدعم لسرعة إنهاء المشروعات، وتذليل العقبات والصعاب لدفع معدلات الأداء.

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الممشى السياحي بالكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة، والذي يعد من أبرز المعالم الترفيهية في المدينة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس جهاز المدينة.

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