لماذا ترفض مصر إدارة قطاع غزة مجددا؟ خبير قانون دولي يجيب

قال الدكتور أيمن سلامة،خبير القانون الدولى إنه منذ اندلاع الحرب الأخيرة على قطاع غزة، تزايدت التساؤلات حول موقف مصر من أي دور مستقبلي في إدارة القطاع، خاصةً في ظل تاريخها الممتد في إدارة غزة بين عامي 1948 و1967،رغم تأكيد القاهرة بشكل قاطع رفضها لإدارة غزة مجددًا.

الاعتبارات الأمنية والقانونية

وأكد سلامة عبر صفحته بالتواصل الاجتماعى الأسباب وراء ذلك الرفض قائلا إن مصر ترى أن إدارة قطاع غزة، في ظل الأوضاع الراهنة، يشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا. فمنذ انسحابها عام 1967، تحول القطاع إلى بؤرة صراعات متكررة، خاصة بعد سيطرة حركة حماس عليه عام 2007.

وأكد أن إعادة السيطرة المصرية قد تجعلها في مواجهة مباشرة مع الفصائل المسلحة أو قد تضعها تحت ضغط إسرائيلي ودولي لإدارة الأمن في القطاع.

واضاف أن القانون الدولي يحمّل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الأساسية عن الأوضاع في الأراضي المحتلة، مما يعني أن إعادة الإدارة المصرية قد يُفهم على أنه إعفاءٌ لإسرائيل من التزاماتها القانونية تجاه غزة.

التمسك بحل الدولتين

وواصل حديثة قائلا ومن منظور سياسي واستراتيجي، ترفض مصر أي ترتيبات مؤقتة أو جزئية تتجاهل الحل الأشمل للقضية الفلسطينية،فالقاهرة ترى أن أي تدخل مباشر في إدارة غزة دون وجود إطار سياسي واضح قد يعزز فكرة الانفصال بين الضفة الغربية والقطاع، مما يقوض حل الدولتين الذي تدعمه مصر بشدة. فوفقًا للقانون الدولي، يجب أن تكون غزة جزءًا من كيان فلسطيني موحد تحت قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، وليس منطقة تحت إدارة مصرية مؤقتة قد تتحول إلى دائمة.

النزاعات المتكررة بين حماس وإسرائيل

وتابع منذ عام 2008، خاضت غزة عدة حروب مدمرة مع إسرائيل، وكانت مصر تلعب دور الوسيط بين الطرفين. إلا أن هذه الحروب أظهرت تعقيدات الصراع وغياب أي ضمانات لاستقرار طويل الأمد. فإدارة مصر للقطاع قد تعني تحملها مسؤولية مباشرة عن تداعيات أي تصعيد مستقبلي، وهو سيناريو لا ترغب القاهرة في التورط فيه.

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