مدبولي: إقامة الدولة الفلسطينية الحل الوحيد للسلام في المنطقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة.

وأشار مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إلى أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله المختلفة، بما في ذلك تبادل الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية، والبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار للقطاع دون تهجير أهله. كما أكد ضرورة عدم تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة مرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

يأتي هذا التأكيد في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لدعم الحقوق الفلسطينية، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

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