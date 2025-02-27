فهمي فايد: من حق الشعب الفلسطيني العودة لأرضه وإعمارها وفقًا للقوانين الدولية

أكد السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الوضع في قطاع غزة بجب التعامل معه باهتمام والنظر إليه بعين الحذر.

جريمة التهجير القسري

وأضاف "فايد"، خلال بالمؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها القوانين الدولية، إسرائيل تمارس جرائمها بحق الشعب الفلسطيني لتغيير التركيبة الديموجرافية للقطاع، ولم يعد الشعب الفلسطيني لديه أي مقوم من مقومات الحياة".

ضحايا العدوان على غزة

وتابع: “القوانين الدولية تنص على ضرورة عودة الشعوب إلى أرضها، والعودة وتعمير الأرض هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، فوفقا لتقارير وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ عدد الضحايا ٤٨ ألف قتيل ونحو ١١١ ألف جريح، فضلا عن تدمير نحو نصف مباني غزة، فضلا عن تدمير المستشفيات والمدارس”، مشيرًا إلى ضرورة دفع الاحتلال الإسرائيلي تعويضات للشعب الفلسطيني عن الخسائر الفاضحة التي خلفها بما يحقق السلام والاستقرار له.

المؤتمر الدولي لرفض التهجير القسري

جدير بالذكر أنه انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.