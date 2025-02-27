كيفية العناية بالبشرة خلال شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ العديد من السيدات بالقلق حول المخاطر التي تواجهها بشرتها بسبب الامتناع عن شرب المياه ونقص كبير في المصادر الغذائية أثناء نهار رمضان، وبرغم أن بعض الدراسات تشير إلى أن الصيام قد يساهم في تحسين بعض الحالات الجلدية مثل الصدفية وحب الشباب.
إلا أن شهر رمضان لا يخلو من بعض التحديات الصحية، حيث يمكن أن يؤدي نقص الماء واضطراب النوم وتغيير النظام الغذائي إلى تأثيرات سلبية على الجسم والبشرة.
نصائح للعناية بالبشرة خلال رمضان
وفي هذا السياق، قدم الدكتور منيب شاه، طبيب الأمراض الجلدية، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، مجموعة من النصائح للعناية بالبشرة خلال شهر رمضان، وتكون كالآتي:
الترطيب المكثف
يعد ترطيب البشرة بشكل مكثف خلال شهر رمضان ذو أهمية قصوة، حيث تفقد البشرة رطوبتها بسهولة أثناء الصيام. وينصح باستخدام منتجات مرطبة بشكل متكرر، خاصة بعد الوضوء.
نظام غذائي متوازن
تغيير النظام الغذائي بشكل كبير خلال رمضان قد يؤثر على البشرة. وينصح بتناول وجبات إفطار وسحور متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية، والاعتدال في تناول الأطعمة المقلية والدهنية.
تبسيط روتين العناية بالبشرة
الالتزام بروتين بسيط للعناية بالبشرة خلال رمضان، يتضمن التنظيف والترطيب واستخدام واقي الشمس. ويمكن الاستمرار في استخدام المنتجات المعتادة، مع التركيز على الترطيب.
التنظيف المزدوج
ينصح بالتنظيف المزدوج للبشرة خلال رمضان، لإزالة المكياج والشوائب بشكل فعال.
نصائح عامة للحفاظ على نضارة البشرة في رمضان
شرب الماء بكميات كافية: الحرص على تناول كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب البشرة.
تناول الأطعمة الغنية بالماء والفيتامينات: مثل الخيار، الطماطم، البطيخ، والخضروات الورقية للحفاظ على نضارة البشرة.
الحصول على قسط كافٍ من النوم: تجنب السهر الطويل لتحفيز تجديد خلايا البشرة.
تجنب الأطعمة الدهنية والسكريات الزائدة: لأنها قد تسبب زيادة إفراز الدهون وظهور البثور.
استخدام واقي الشمس: حتى في رمضان، فإن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يمكن أن يؤثر على صحة البشرة.
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