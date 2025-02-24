أضرار تعرض البشرة للبرد الشديد وطرق حمايتها باستخدام المواد الطبيعية



يؤثر الطقس البارد بشدة على البشرة، مما يسبب العديد من المشكلات التي تتراوح بين الجفاف البسيط والتشققات الشديدة، وقد تتفاقم الأضرار لتصل إلى تهيج الجلد والتهابات حادة.





ومع انخفاض درجات الحرارة، تتأثر الدورة الدموية في البشرة، مما يؤدي إلى فقدانها للرطوبة والمرونة، وهو ما يجعل من الضروري اتباع روتين عناية خاص خلال فصل الشتاء لحمايتها من التأثيرات السلبية.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن التعرض للبرد الشديد يمكن أن يسبب مشكلات عديدة للبشرة، من الجفاف والتشققات إلى التهابات الجلد والإكزيما.



في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أبرز الأضرار التي تصيب البشرة نتيجة التعرض للبرد الشديد، بالإضافة إلى أفضل الطرق الطبيعية لحمايتها واستعادة صحتها.



أولًا: أضرار تعرض البشرة للبرد الشديد

الجفاف وفقدان الرطوبة



ماسكات طبيعية للبشرة

يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى تقليل إنتاج الزيوت الطبيعية في الجلد، مما يجعل البشرة تفقد رطوبتها بسرعة. كما أن الهواء الجاف، سواء في الخارج أو بسبب التدفئة الداخلية، يزيد من تفاقم المشكلة، مما يترك البشرة جافة ومتقشرة.



تشقق الشفاه

تعتبر الشفاه من أكثر المناطق تعرضًا للتشققات في الشتاء، وذلك بسبب رقتها وافتقارها إلى الغدد الدهنية التي تحافظ على ترطيبها. يؤدي التعرض المستمر للبرد والرياح إلى تقشر الشفاه وظهور الجروح الصغيرة المؤلمة.

الاحمرار والالتهابات

قد يؤدي الطقس البارد إلى احمرار الجلد وتهيجه، خاصة لدى الأشخاص ذوي البشرة الحساسة. يمكن أن يتحول هذا الاحمرار إلى التهاب شديد إذا لم يتم العناية بالبشرة بشكل جيد.

الإكزيما الشتوية

تتفاقم حالات الإكزيما خلال فصل الشتاء بسبب فقدان البشرة لزيوتها الطبيعية، مما يسبب الحكة والتهيج والتشققات. غالبًا ما تكون اليدان والوجه هما الأكثر تأثرًا بهذه الحالة.

بطء التئام الجروح والتشققات

بسبب تأثير البرد على الدورة الدموية، قد تجد البشرة صعوبة في تجديد خلاياها والتئام الجروح الصغيرة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالالتهابات الجلدية.

تفاقم الهالات السوداء وانتفاخ العينين

يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى تضييق الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى الوجه، وهو ما يجعل الهالات السوداء تبدو أكثر وضوحًا، كما قد يحدث انتفاخ حول العينين نتيجة احتباس السوائل.

ثانيًا: طرق حماية البشرة باستخدام المواد الطبيعية



لحماية البشرة خلال فصل الشتاء، من الضروري اتباع روتين عناية يعتمد على الترطيب العميق والتغذية المستمرة باستخدام مكونات طبيعية تغذي البشرة وتحميها من العوامل القاسية.

العناية بالبشرة

استخدام الزيوت الطبيعية لترطيب البشرة

زيت جوز الهند: يحتوي على أحماض دهنية مغذية تحافظ على رطوبة البشرة وتحميها من الجفاف. يمكن تدليك البشرة بكمية صغيرة منه قبل النوم للحصول على ترطيب عميق.

زيت اللوز الحلو: غني بفيتامين E الذي يساعد في تعزيز مرونة الجلد وحمايته من الجفاف والتشققات.

زيت الزيتون: يمتاز بخصائصه المضادة للأكسدة والمغذية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعناية بالبشرة في الطقس البارد.

العسل لترطيب وتغذية البشرة

العسل مرطب طبيعي قوي يساعد في علاج جفاف البشرة وحمايتها من التشقق. يمكن استخدامه كماسك للوجه عن طريق وضع طبقة رقيقة منه على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

الألوفيرا لتهدئة التهيج والاحمرار

يعمل جل الألوفيرا على تهدئة البشرة الملتهبة وتقليل الاحمرار الناتج عن البرد. يمكن استخدامه مباشرةً على الجلد أو خلطه مع زيت جوز الهند لمزيد من الترطيب.

الحليب والزبادي لتغذية البشرة

يحتوي الحليب والزبادي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة بلطف وترطيبها بعمق. يمكن استخدام الزبادي كماسك طبيعي يترك على البشرة لمدة 10 دقائق للحصول على بشرة ناعمة ونضرة.

ماء الورد لإنعاش البشرة

ماء الورد يعمل كتونر طبيعي يساعد في تهدئة البشرة وإنعاشها، كما أنه يحافظ على توازن الزيوت الطبيعية في الجلد. يمكن استخدامه بعد غسل الوجه صباحًا ومساءً.

الأفوكادو لعلاج الجفاف الشديد

يحتوي الأفوكادو على الأحماض الدهنية والفيتامينات التي تغذي البشرة وتعيد إليها مرونتها. يمكن هرس نصف حبة أفوكادو وخلطها مع ملعقة صغيرة من العسل للحصول على ماسك مغذٍ ومرطب.

شرب كميات كافية من الماء

رغم أن الشعور بالعطش يقل في الشتاء، فإن نقص شرب الماء يؤدي إلى جفاف البشرة. من الضروري شرب ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا للحفاظ على ترطيب الجلد من الداخل.

تجنب الماء الساخن عند غسل الوجه

الماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية من البشرة، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والتشقق. يفضل غسل الوجه بالماء الفاتر للحفاظ على الترطيب الطبيعي للبشرة.

ارتداء القفازات والوشاح لحماية البشرة من الهواء البارد

لحماية اليدين والوجه من التأثير المباشر للبرد، يفضل ارتداء القفازات والوشاح عند الخروج في الطقس البارد. كما يمكن استخدام مرطب طبيعي على اليدين لحمايتهما من الجفاف.

تقليل استخدام الصابون القاسي

بعض أنواع الصابون تحتوي على مواد كيميائية قاسية تسبب جفاف البشرة. من الأفضل استخدام غسول طبيعي يحتوي على مكونات مرطبة مثل العسل أو الزيوت النباتية.

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