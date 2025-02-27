الخميس 27 فبراير 2025
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صحة ومرأة

الزعتر، لتقوية المناعة والذاكرة وجمال البشرة والشعر

فوائد الزعتر، فيتو
فوائد الزعتر، فيتو

الزعتر من الأعشاب العطرية التي تمتاز بفوائدها الصحية العديدة، وهو يُستخدم منذ آلاف السنين في الطب التقليدي والطهي، ويتميز برائحته القوية ونكهته الفريدة، كما يحتوي الزعتر على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات الفعالة مثل الفلافونويدات، والثيمول، والكافور، التي تجعله عنصرًا مهمًا في تعزيز الصحة.
 

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أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الزعتر من الأعشاب الطبية الغنية بالفوائد، حيث يساعد في تعزيز المناعة، وتحسين صحة الجهاز التنفسي والهضمي، وحماية القلب، بالإضافة إلى فوائده الجمالية للبشرة والشعر. 

وفي السطور التالية، تستعرض الدكتورة هدى، أهم فوائد الزعتر لصحة الجسم.

 

أهم الفوائد الصحية للزعتر
 

الزعتر لصحة الجسم
الزعتر لصحة الجسم

1. تعزيز صحة الجهاز المناعي
يحتوي الزعتر على نسبة عالية من فيتامين C، المعروف بقدرته على تعزيز المناعة وزيادة قدرة الجسم على مقاومة الأمراض. كما يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعله فعالًا في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا. يُنصح بتناول مشروب الزعتر الدافئ أو إضافته إلى الطعام لتعزيز المناعة.

 

2. تحسين صحة الجهاز التنفسي
من أبرز فوائد الزعتر قدرته على تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي، مثل السعال والتهاب الحلق والاحتقان. يحتوي الزعتر على مركب الثيمول، الذي يساعد في توسيع الشعب الهوائية وتقليل الإفرازات المخاطية، مما يجعله علاجًا طبيعيًا لالتهاب الشعب الهوائية والربو. يمكن استخدام مغلي الزعتر أو استنشاق زيت الزعتر العطري للتخفيف من الأعراض التنفسية.

 

3. دعم صحة الجهاز الهضمي
الزعتر معروف بقدرته على تحسين عملية الهضم بفضل احتوائه على مركبات مضادة للبكتيريا والطفيليات التي تقي المعدة من الالتهابات والاضطرابات الهضمية. يساعد في تقليل الانتفاخات والغازات، ويعمل على تحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يسهل هضم الطعام ويقلل من مشكلات عسر الهضم.

4. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية
الزعتر مصدر غني بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات والثيمول، التي تحمي القلب من الأكسدة والتلف. كما يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزعتر على البوتاسيوم، الذي يعمل على تنظيم ضغط الدم وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

 

5. مضاد قوي للبكتيريا والفطريات
يعتبر الزعتر من أقوى الأعشاب الطبيعية في مكافحة البكتيريا والفطريات، حيث يستخدم في الطب البديل لعلاج التهابات الجلد والجروح. يحتوي زيت الزعتر العطري على مركبات مضادة للبكتيريا مثل الثيمول والكارفاكرول، التي تساعد في القضاء على الجراثيم المسببة للأمراض.

 

6. تحسين صحة الدماغ والذاكرة
أظهرت بعض الدراسات أن الزعتر قد يكون له تأثير إيجابي على صحة الدماغ وتحسين الذاكرة، حيث يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر. يعود ذلك إلى احتوائه على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف وتعزز وظائف الإدراك.

 

7. تخفيف التوتر وتحسين المزاج
يُعرف الزعتر بقدرته على تحسين الحالة المزاجية والتقليل من التوتر والقلق، حيث يحتوي على مركبات تعمل على تنظيم مستوى هرمون السيروتونين، الذي يلعب دورًا مهمًا في تحسين المزاج. يمكن تناول شاي الزعتر أو استنشاق زيت الزعتر العطري للشعور بالاسترخاء وتقليل التوتر.

 

8. العناية بالبشرة والشعر
بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، يُستخدم الزعتر في علاج مشكلات البشرة مثل حب الشباب والتهابات الجلد. يمكن استخدام مغلي الزعتر كغسول للوجه أو إضافة زيت الزعتر إلى منتجات العناية بالبشرة. كما يساعد في تقوية الشعر وتحفيز نموه، حيث يعمل على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس وتقليل تساقط الشعر.



9. تعزيز صحة العظام
يحتوي الزعتر على مجموعة من المعادن المهمة لصحة العظام، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والمنغنيز، التي تساعد في تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة مع التقدم في العمر.

 

10. تنظيم مستويات السكر في الدم
تشير بعض الدراسات إلى أن الزعتر قد يكون له تأثير إيجابي في تقليل مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو عرضة للإصابة به. يمكن استهلاكه كشاي أو إضافته إلى الأطعمة المختلفة لتحقيق هذه الفائدة.

فوائد الزعتر للصحة
فوائد الزعتر للصحة

طرق استخدام الزعتر
 

يمكن استخدام الزعتر بعدة طرق للاستفادة من فوائده الصحية، ومنها:

مغلي الزعتر: يُنقع الزعتر في الماء الساخن لبضع دقائق ويُشرب دافئًا لعلاج نزلات البرد وتحسين الهضم.
زيت الزعتر العطري: يُستخدم في العلاج بالروائح أو يُخفف بزيت آخر ويُطبق على الجلد لعلاج الالتهابات وتحسين صحة الشعر.
الزعتر الطازج أو المجفف: يُضاف إلى الأطعمة مثل السلطات، والشوربات، واللحوم لإضفاء نكهة مميزة والاستفادة من فوائده الغذائية.

 

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