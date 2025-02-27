الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: توفير أدوات تشخيصية متطورة للكشف المبكر عن الأمراض

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
ads

 استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور هاني ختير مدير الشئون الحكومية للشرق الأوسط بإحدى الشركات الدوائية، والدكتور إسلام جابر المدير الإقليمي لبحث سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل.

 

تعزيز قدرات المختبرات المعملية

 أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزراة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشيدًا بالتعاون مع الشركة  في المجال الصحي، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز قدرات المختبرات المعملية من خلال توفير أدوات تشخيصية متقدمة للمستشفيات والعيادات، وخاصة في المناطق النائية والحدودية، بالإضافة إلى التعاون في حملات الفحص على مستوى الجمهورية، والتوسع فى توفير الأجهزة الطبية لمرض السكري وصحة القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن تنمية مهارات الكوادر البشرية في مجال الرعاية الصحية.

 

وقال "عبدالغفار"، إن الاجتماع تناول مناقشة خطة تجهيز المعدات والأدوات التى تورد إلى المعامل المركزية التابعة للوزارة بقطاع الطب الوقائي، كما ناقش تحديث معدات المعامل، وخطط نقل العينات.

 

توفير أدوات تشخيصية متطورة للكشف المبكر عن الأمراض

 وأضاف أن الاجتماع تناول عرض توفير أدوات تشخيصية متطورة للكشف المبكر عن الأمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المعدية ومراقبتها، والتقنيات الحديثة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، كما ناقش سبل التعاون في بناء القدرات من خلال برامج تدريبية لمقدمي الرعاية الصحية في استخدام الأجهزة الطبية.

الصحة تحذر من 3 أسباب للإصابة بسرطان الرئة

الصحة تنصح الحوامل والمرضعات باستشارة الطبيب قبل صيام رمضان

وتابع "عبدالغفار"، أن الاجتماع ناقش تقديم برامج التغذية باستخدام منتجات شركة أبوت لمكافحة امراض سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل، كما تم مناقشة اقتراح برامج تعاونية مستقبلية لمعالجة العبء المتزايد للأمراض غير المعدية مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التقنيات الحديثة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الطب الوقائى الصحة والسكان العاصمة الإدارية الجديدة خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء قطاع الطب الوقائي عمرو قنديل مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وزراة الصحة

مواد متعلقة

الصحة: تقديم خدمات فحص النظر لـ7 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية

وزير الصحة الزامبي يزور الهيئة العربية للتصنيع (صور)

وزيرا الصحة والشباب والرياضة يجتمعان برئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجامعية

وزير الصحة يشيد بتفاني طبيبة بمستشفى أشمون: ضربت مثالا رائعا في الوطنية والوفاء والإخلاص
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 27 فبراير 2025

تايلور لوتنر يدافع عن سيلينا جوميز بعد السخرية من جسدها

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الخميس 27 - 2 - 2025 (إنفوجراف)

التعليم العالي تغلق الكيان الوهمي «أكاديمية داليا داوود»

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية بـ 500 مليون دولار من بنكي "ديوتشه" و"اي بي سي" لصالح المالية

ميدو مهددًا: إجراءات رادعة ضد من يحاول ترهيب اتحاد الكرة لمنع حضور الجماهير

الأهلي على القمة، ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

محمد صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ27

منوعات

المزيد

تايلور لوتنر يدافع عن سيلينا جوميز بعد السخرية من جسدها

الثلوج تتسبب في قطع 7 طرق جبلية في لبنان

نجوم هوليوود في حفل ما قبل الأوسكار (صور)

هاكر ومن داخل الوزارة، السلطات الأمريكية تتعرف على هوية ناشر فيديو تقبيل ترامب قدم ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

بيان من الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وتحذير من طقس أول أيام رمضان

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل قوية من دار الإفتاء للمواطنين بعد زيادة حالات النصب الإلكتروني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الفطر في رمضان بسبب مشقة العمل؟

رسائل قوية من دار الإفتاء للمواطنين بعد زيادة حالات النصب الإلكتروني (إنفوجراف)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية