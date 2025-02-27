الصحة: توفير أدوات تشخيصية متطورة للكشف المبكر عن الأمراض

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور هاني ختير مدير الشئون الحكومية للشرق الأوسط بإحدى الشركات الدوائية، والدكتور إسلام جابر المدير الإقليمي لبحث سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل.

تعزيز قدرات المختبرات المعملية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزراة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشيدًا بالتعاون مع الشركة في المجال الصحي، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز قدرات المختبرات المعملية من خلال توفير أدوات تشخيصية متقدمة للمستشفيات والعيادات، وخاصة في المناطق النائية والحدودية، بالإضافة إلى التعاون في حملات الفحص على مستوى الجمهورية، والتوسع فى توفير الأجهزة الطبية لمرض السكري وصحة القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن تنمية مهارات الكوادر البشرية في مجال الرعاية الصحية.

وقال "عبدالغفار"، إن الاجتماع تناول مناقشة خطة تجهيز المعدات والأدوات التى تورد إلى المعامل المركزية التابعة للوزارة بقطاع الطب الوقائي، كما ناقش تحديث معدات المعامل، وخطط نقل العينات.

توفير أدوات تشخيصية متطورة للكشف المبكر عن الأمراض

وأضاف أن الاجتماع تناول عرض توفير أدوات تشخيصية متطورة للكشف المبكر عن الأمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المعدية ومراقبتها، والتقنيات الحديثة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، كما ناقش سبل التعاون في بناء القدرات من خلال برامج تدريبية لمقدمي الرعاية الصحية في استخدام الأجهزة الطبية.

وتابع "عبدالغفار"، أن الاجتماع ناقش تقديم برامج التغذية باستخدام منتجات شركة أبوت لمكافحة امراض سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل، كما تم مناقشة اقتراح برامج تعاونية مستقبلية لمعالجة العبء المتزايد للأمراض غير المعدية مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.