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أخبار مصر

مستشار وزير الصحة: مصر الأعلى في عدد أطباء الأشعة التداخلية مقارنة بدول العالم

د.محمد فوزي مستشار
د.محمد فوزي مستشار وزير الصحة للأشعة
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أكد  الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة والسكان للاشعة، أن تخصص الاشعة التداخلية ليس غريبًا بل موجود من أكثر من 20 عاما، مؤكدا أهمية ثقل مهارات المتخصصين فيه ولذا جاءت فكرة تدشين الجمعية المصرية للأشعة التداخلية لتكون كيان تدريبي تنظيمي للأستفادة القصوي من هذا التخصص  .

عدد الاستشاريين المسجلين في مصر في مجال الأشعة التداخلية 200  طبيب 

 

وأضاف فوزي خلال تصريحات صحفية له علي هامش مؤتمر تدشين الجمعية المصرية للعلاج بالاشعة التداخلية، إن عدد الاستشاريين المسجلين في مصر في مجال الأشعة التداخلية 200  طبيب، و600 أخصائي، وهم  من أمهر الأطباء، موضحًا أن هذا الرقم قليل ولكن بمقارنته بدول العالم في هذا الملف يعد الأعلى في عدد الأطباء في هذا التخصص.

 

وتابع حديثه قائلًا: إن  أطباء الأشعة التشخيصية منتشرين على مستوى مستشفيات الجمهورية ويوجد خطة لتوسيع دائرة التدريب للأطباء وتوعية المرضى بفائدة الأشعة التداخلية، بالاضافة الي التعاون مع أطباء التخصصات الطبية المختلفة  نظرًا لأنها خدمة تكميلية مع باقي التخصصات..

 

قال الدكتور خالد عبد العزيز، المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية: إن الطرق التشخيصية الجديدة ساهمت بشكل كبير للغاية في علاج الأورام بصفة عامة وأورام البروستات بصفة خاصة.

العلاجات الجديدة في ملف الأورام العلاج بالاشعة التداخلية

 

وأضاف   إن من بين العلاجات الجديدة في ملف الأورام العلاج بالاشعة التداخلية التي أحدثت نتائج مبهرة في علاجات سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة، لافتًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة خلقت نوع من النتائج الايجابية خاصة فيما يخص التشخيص المبكر والدقيق للعينات بما يوفر في التكلفة ويعطي نتائج عالية.

 

ومن جانبه قال الدكتور سامح محمد عبد الوهاب أستاذ الأشعة التداخلية كلية الطب جامعة عين شمس: إن الأشعة التداخلية تخصص أصبح ملحًا وضروري التوسع فيه لتداخله في كافة تخصصات الطب مشيرا إلى أن هناك اختلاف ما بين الأشعة العادية والأشعة التداخلية التي أصبحت تعالج وليس تشخص فقط.

 

وأوضح الدكتور أسامة زين، استشاري الأشعة الطبية والتشخصية بالأكاديمية العسكرية، أن الأشعة التداخلية أصبحت فرعًا من فروع الطب لها تخصصات داخلية من المخ - الكبد - الثدي - أورام البروستات، وغيرهم من التخصصات الطبية.

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وأكد أن  الأشعة التداخلية ليست منافس للإجراءات الطبية الأخرى سواء الجراحة أو المناظير، ولكن كل حالة لها ظروفها الطبية التي من خلالها يتم تحديد الإجراء الطبي السليم بما يخدم المريض بصفة عامة.

 

كان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، افتتح المؤتمر العلمي الأول للجمعية المصرية للعلاج بالأشعة التداخلية، مؤكدًا الأهمية العلمية للمؤتمر في تبادل الخبرات ونقل المعارف الحديثة في هذا المجال الحيوي، الذي يشهد تطورًا متسارعًا في السنوات الأخيرة.

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