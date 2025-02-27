الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

التحقيق في اتهام فنانة شهيرة لشخص بالتشهير بها على الفيس بوك

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

 تباشر نيابة الجيزة التحقيق في البلاغ المقدم من فنانة شهيرة ضد حساب على الفيس بوك، والذى اتهمته بالتشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وعدم سابقة معرفته.

وأمرت النيابة بتعقب الحساب الذى اتهمته الفنانة ومعرفة هوية صاحبه، تمهيدا لضبطه وعرضه على للتحقيق.

 

بلاغ فنانة ضد أحد الأشخاص بالجيزة

 وكانت الفنانة هـ. ص تقدمت ببلاغ يفيد تضررها من أحد الأشخاص، للتشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقدمت ما يدل على صحة الاتهام، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

 

وتمثلت الاتهامات التي تضمنها البلاغ، قيام هذا الشخص بإنشاء صفحة على الفيس بوك وادارتها بقصد الإساءة لها، ونشر صور وعبارات للتشهير بها. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم.

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نيابة الجيزة الجيزة وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك

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