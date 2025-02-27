النادي المصري يساند محمد الشامي بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي

تمنى النادي المصري الشفاء للاعبه محمد الشامي لاعب خط هجوم الفريق الأول للكرة بالنادي بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي أمس الأربعاء.

ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" تمنياتنا بالشفاء العاجل لقائد النسور محمد الشامي ".

وخضع الشامي أمس الأربعاء لجراحة الرباط الصليبي، وذلك بأحد المستشفيات الألمانية، وذلك على يد البروفيسور الألماني واو كريستال برال.

إصابة محمد الشامي

وكان اللاعب محمد الشامي غادر لألمانيا صباح الأحد الماضي حيث خضع على مدار يومين للعديد من الفحوصات والأشعة الطبية.

وتعرض الشامي للإصابة خلال مباراة المصري وفاركو بالدوري والتي أقيمت في السادس عشر من يناير الماضي، ليقرر مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي سفر اللاعب إلى ألمانيا بعد إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والطبية بمصر وألمانيا.

المصري يتعاقد مع التونسي أنيس بوجلبان خلفا لعلي ماهر

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي أنيس بوجلبان لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي خلفا للمدرب السابق علي ماهر وذلك بعقد يمتد لموسم ونصف لينتهي بنهاية موسم 2026/2025.

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، نظيره فريق سموحة اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة سموحة والمصرى والقنوات الناقلة في الدوري الممتاز

ويواجه الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، نظيره فريق سموحة والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة المصري وسموحة على قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

سموحة والمصرى

ومن المتوقع أن تشهد مواجهة سموحة ونظيره المصري البورسعيدي قوة وإثارة لرغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز.

سموحة خسر في آخر مبارياته أمام إنبى بهدف مقابل للاشيء.

ويدخل فريق المصرى البورسعيدى اللقاء بثوبه الجديد تحت قيادة التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني الجديد عقب رحيل على ماهر بعد تعادل المصري مع الإسماعيلى سلبيا ومن قبلها الخسارة أمام غزل المحلة بهدف مقابل لا شيء.

ترتيب سموحة والمصري بالدوري

ويمتلك المصري 24 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بجدول الترتيب.

ويمتلك فريق سموحة في رصيده 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

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