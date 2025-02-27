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خارج الحدود

السعودية تعلن عن شرط صحي لأداء عمرة رمضان

الحرم المكى، فيتو
الحرم المكى، فيتو

أعلنت وزارة الصحة السعودية؛ فى بيان لها؛ عن ضرورة تلقي لقاح الحمى الشوكية للراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان؛ موضحة أن تلقي اللقاح يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة الوقائية والحد من انتشار الأمراض المعدية؛ والحفاظ على صحة المعتمرين وتعزيز الوعي الصحي، بما يسهم في تطوير نظام صحي متكامل يرفع من جودة الحياة، ويحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

الحمى الشوكية تنتقل عبر الرذاذ التنفسي

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن الحمى الشوكية تنتقل عبر الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال أو العطس، مما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

وأكدت الوزارة على أهمية الحصول على اللقاح قبل السفر للعمرة بفترة لا تقل عن عشرة أيام لضمان تحقيق المناعة المطلوبة، موضحة أن من تلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية ليسوا بحاجة إلى إعادة التطعيم.

 أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية

ودعت الوزارة إلى حجز موعد عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح في عيادات تطعيم الكبار، مؤكدة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان تجربة منة وصحية أثناء أداء العمرة.

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