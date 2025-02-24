وفد غرفة السياحة يبحث استعدادات المطوفين لخدمة الحجاج

عقد وفد من غرفة شركات السياحة عدة اجتماعات في المملكة العربية السعودية مع مسئولي شركات الطوافة المسؤولة عن خدمة حجاج شركات السياحة، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لضمان تجربة حج متميزة واستثنائية والاطمئنان على كافة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.

خدمة حجاج شركات السياحة

واستهدفت الاجتماعات الوقوف على آخر استعدادات المطوفين لخدمة الحجاج، وأماكن إقامتهم في منى وعرفات، وبدء الاتفاقات مع شركات الخدمة بمختلف أنواعها والتأكيد على تنفيذ كل ما جاء في تعاقدات الغرفة مع شركات الطوافة السعودية فيما يخص جودة الخدمات المقدمة.

إجراءات شركة الطوافة لخدمة الحجاج المصريين

وبدأت الاجتماعات بشركة مشارق الماسية السعودية لخدمات الحجاج، وهي المطوف السعودي الذي فاز بعقد خدمة حجاج برامج الحج السياحي الخمس نجوم وكذلك برامج الحج البري، وتم خلال اللقاء استعراض كافة تفاصيل الاستعدادات لموسم الحج والإجراءات التي اتخذتها شركة الطوافة لخدمة الحجاج المصريين، وتيسير أدائهم للمناسك بيسر وطمأنينة، كما شهد اللقاء مناقشة شاملة لكافة الجوانب التنظيمية والخدمية المتعلقة بالحج السياحي، كما جرى استعراض ترتيبات معاينة المواقع، وبحث خدمات التغذية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وتناول الاجتماع كذلك آليات التنقل بين المشاعر المقدسة لضمان انسيابية الحركة، فضلًا عن مناقشة سبل تعزيز الخدمات اللوجستية لضمان تجربة حج آمنة ومنظمة.

وأكد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة الدورية لضمان تنفيذ الترتيبات وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تقديم تجربة حج استثنائية تلبي تطلعات الحجاج المصريين وتحقق أهداف خدمة ضيوف الرحمن.

وحضر اللقاء من غرفة شركات السياحة كل من أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة ويسري السعودي ووليد خليل عضوي مجلس إدارة الغرفة وعضوي اللجنة العليا للحج والعمرة، وأسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة، وساهر سليم مسؤول السياحة الدينية.

ومن شركة مشارق الماسية حضر كل من علي حسين بندقجي، رئيس مجلس الإدارة، ومحمود دمنهوري مستشار الشركة ود.عثمان إدريس، عضو مجلس إدارة الشركة، وبندر دمنهوري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعماد فطاني، عضو مجلس الإدارة.

تقديم الخدمات لحجاج المستوى الاقتصادي بالحج السياحي

كما بحث وفد الغرفة كافة النقاط السابقة مع مسؤولي شركة الراجحي للخدمات وهي المطوف المسؤول عن حجاج المستوى الاقتصادي بالحج السياحي، وتم الاطمئنان على التجهيز المبكر لموسم الحج وتنفيذ بنود التعاقد مع الغرفة، كما تم الاتفاق على استمرار التواصل خلال المرحلة المقبلة للانتهاء من كافة الاستعدادات للموسم، شارك في الاجتماع بندر عبد الله الراجحي الرئيس التنفيذي للشركة وأحمد سمير نائب رئيس الشركة والمهندس عبد الوهاب الراجحي عضو مجلس الإدارة.

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