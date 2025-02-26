دول عربية تتجه إلى السيارات ذاتية القيادة في المستقبل

تشهد العديد من الدول العربية اتجاه نحو السيارات ذاتية القيادة والتى من بينها الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت الرياض وإمارة دبى عن اعتزامها تدشين سيارة جديدة ذاتية القيادة الفترة المقبلة فى أسواقها المحلية لمواكبة التطور الحادث فى مجال السيارات ذاتية القيادة.

تاكس ذاتى القيادة فى دبى

وأعلنت أكبر مشغل لسيارات الأجرة في إمارة دبى عن تشغيل التاكسي ذاتي القيادة بحلول مطلع 2026 باستخدام سيارات صديقة للبيئة في خطوة من شأنها الجمع بين الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة التشغيل.

السيارات ذاتية القيادة

واعلنت الشركة المصصمة ان التاكسي ذاتي القيادة الهدف تشغيله في بداية 2026 لأنه يتطلب نوعًا من التجارب واتفاقيات التشغيل وتغطية الأمور الخاصة بالتشريعات.

المملكة العربية السعودية

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن برنامج جديد لبناء أول مركبة لوجستية ذاتية القيادة في المملكة العربية السعودية.

كما أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق تسمية "مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات" على المنطقة المخصصة لتصنيع السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة.

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