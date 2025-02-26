تركيات يجهزن الكفتة في ساحات الحرم النبوي تثير جدلا على مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام عدد من النساء، قيل إنهن تركيات، تقوم إحداهن بإعداد الكفتة التركية بساحات الحرم النبوي في السعودية.

https://t.co/A95alfj3dBشاهد: نساء تركيات يقمن بعجن الكفتة في ساحات الحرم النبويpic.twitter.com/vi3U7LpP3g — صحيفة المرصد (@marsdnews24) February 26, 2025

تركيات يقمن بإعداد الكفتة التركية بساحات الحرم النبوي

وأظهر الفيديو إحدى النساء وهي تقوم بعجن الكفتة في ساحة الحرم النبوي قبل صلاة الفجر، ما أثار جدلًا على السوشال ميديا.

وتباينت الآراء لدى النشطاء على منصات التواصل، ما بين منتقد لهذا التصرف بحكم أنه في موقع ديني وللعبادة، فيما رأى البعض أن الأمر طبيعي.

وكتب أحدهم معلقًا: "هلق المخلوقة نظيفة يعني وقاعدة بعيدة شوي أعتقد عن المسجد، يعني ما تعسروا على الناس وخصوصًا إنها مارح تطبخ وإنما تلف صندويش وتاكل أو تعزم الناس على سحور أو أي شي.. يعني التمسوا لها عذرا وانتهى الموضوع ليش هالكلام هاد، التعليقات مليانة كلام لايصح بالمرة!"، وأضاف آخر: "طيب وين المشكلة يا جماعة بالعكس شي لطيف".

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