الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وول ستريت: حزب الله طالب عناصره بالانسحاب من جنوبي لبنان

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر قولها: إن حزب الله اللبناني طالب عناصره من غير سكان الجنوب بالانسحاب من جنوبي لبنان.

حزب الله طالب عناصره بالانسحاب من جنوبي لبنان

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير إنه بعد 3 أشهر من اتفاق حزب الله على وقف إطلاق النار، تتضح الأضرار التي لحقت به نتيجة هجمات القوات الإسرائيلية. لقد تضررت قدراته العسكرية بشكل كبير، وتعرضت موارده المالية لضغوط شديدة لدرجة أنه بات يكافح للوفاء بالتزاماته تجاه مؤيديه.


ووفقا للبنك الدولي، فإن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في لبنان بلغت 3.4 مليار دولار، مع تدمير جزئي أو كلي لحوالي 100000 منزل. كما تحتاج عائلات القتلى إلى دعم، والمصابين إلى رعاية طبية ودخل منتظم.

ونقلت الصحيفة عن بعض السكان قولهم: إن المؤسسة المالية الأساسية للحزب، "القرض الحسن"، قامت مؤخرا بتجميد صرف شيكات التعويضات التي تم إصدارها بالفعل، بينما أكد بعض الأعضاء أنهم لم يتلقوا أي دعم على الإطلاق.

ومنذ وقف إطلاق النار في نوفمبر، حاول "حزب الله" إعادة تنظيم صفوفه. ووفقًا لمصدر في القرض الحسن، قام الحزب بتقييم مئات الآلاف من المنازل المتضررة وصرف 630 مليون دولار كتعويضات.

وتراوحت المدفوعات الفردية بين 12,000 إلى 14,000 دولار سنويا للإيجار، بالإضافة إلى مبالغ إضافية للأثاث.

 وأكد مصدر مطلع على "حزب الله" لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الحزب فقد 5000 مقاتل في الصراع، وأصيب أكثر من 1000 بجروح خطيرة، بما في ذلك فقدان الأطراف أو البصر.

ووفقا لمصدر مقرب من "حزب الله"، فقد تم توزيع مذكرة داخلية على وحداته القتالية تأمر المقاتلين الذين ليسوا من جنوب لبنان بإخلاء مواقعهم، على أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة وفقا لوقف إطلاق النار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب الله لبنان وقف اطلاق النار الجيش اللبناني

مواد متعلقة

لبنانيون يهاجمون حزب الله بشأن التشييع الضخم لنصر الله: استعراض قوة ومصاريف بلا جدوى

احتشاد أنصار حزب الله منذ الفجر لتشييع جثماني نصرالله وصفي الدين

الأكثر قراءة

العشاء الأخير، ضحايا منصة FBC يكشفون كواليس النصب عليهم داخل مصر

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

إسرائيل تكشف شرطها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

أيمن الرمادي الضحية الـ 11 في مسلسل رحيل المدربين بالدوري المصري

إضافة مادة بقانون الإجراءات الجنائية تقضي بحق ولي الدم بالصلح في جرائم القتل

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية

السيسي ونظيره الزامبي يشهدان التوقيع على 5 مذكرات تفاهم، الزراعة والصحة الأبرز

منوعات

المزيد

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 24 - 2 - 2025

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التخدير الطبي لإجراء العمليات في نهار رمضان يبطل الصوم؟ الإفتاء تسحم الجدل

ما مصير الأصنام في الآخرة؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية