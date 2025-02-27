التعليم تكشف حقيقة تخفيف المناهج ورفع الغياب خلال رمضان 2025

انتشرت خلال الأيام الماضية شائعات حول تخفيف المناهج الدراسية وإلغاء الحضور ورفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان 2025، ما أثار تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول حقيقة هذه الأنباء، خاصة مع اقتراب الشهر الكريم.

حقيقة مواعيد الدراسة ورفع الغياب في رمضان

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزير محمد عبد اللطيف لم يصدر أي قرارات بشأن توحيد مواعيد الدراسة أو رفع الغياب خلال شهر رمضان، مشددة على أن العملية التعليمية ستستمر بشكل طبيعي في جميع المدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن المديريات التعليمية مسئولة عن إبلاغ الطلاب وأولياء الأمور بمواعيد الدراسة خلال رمضان، والتي لن تختلف كثيرًا عن الأيام العادية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحضور وتسجيل الغياب إلكترونيًا أو في سجلات الحضور المدرسية.

مواعيد الدراسة في رمضان 2025 وتخفيف زمن الحصص

وكشفت المديريات التعليمية خلال الأيام الماضية عن مواعيد الدراسة في رمضان، والتي تختلف حسب نظام المدرسة، ففي المدارس ذات الفترتين يتم تخفيف زمن الحصص الدراسية لضمان انتهاء اليوم الدراسي مبكرًا، وفي المدارس ذات الفترة الواحدة يستمر الدوام الطبيعي مع بعض التعديلات الطفيفة في الجدول الزمني.



وشددت الوزارة على أن هذه التعديلات لن تؤثر على التقييمات أو سير العملية التعليمية، حيث يتم العمل على تحقيق التوازن بين الدراسة وظروف الطلاب في الشهر الكريم.

التعليم تناشد بعدم الانسياق وراء الشائعات

وطالبت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أي قرارات رسمية يتم الإعلان عنها من خلال الوزارة أو المديريات التعليمية فقط.

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