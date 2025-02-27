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أخبار مصر

بعد رحيله، من هو سيد الكلحي شيخ مشايخ الصعيد؟

القارئ الراحل الشيخ
القارئ الراحل الشيخ السيد الكحلي، فيتو

رحل عن عالمنا أمس الأربعاء القارئ الشيخ سيد الكلحي الملقب بـ«شيخ مشايخ الصعيد»، عن عمر يناهز 90 عامًا بعد رحلة طويلة مع تلاوة  القرآن الكريم امتدت لأكثر من 70 عامًا.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي محافظة قنا فور انتشار خبر وفاته، حيث كان أحد أبرز قراء  القرآن الكريم في الصعيد، واشتهر بصوته العذب الذي أسر قلوب محبيه.

نشأة الشيخ سيد الكحلي 

الكلحي من مواليد 1937م، ولد بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، حفظ القرآن الكريم فى كتاب القرية، وتشرب من والده عذوبة الصوت في المديح والإنشاد والقراءات القرآنية، وارتحل لبعثة ضمن الأوقاف فى فرنسا.

 

لم يكن الشيخ الكلحي مجرد قارئ عادي، بل كان صوته القوي وأداؤه المميز سببًا في أن يقع عليه اختيار وزير الأوقاف الأسبق محمد على محجوب لتمثيل مصر في بعثة قرآنية إلى فرنسا.

جاء هذا الاختيار بعد أن استمع الوزير إلى تلاوته خلال احتفالية كبرى بمدينة نجع حمادي، أقامها النائب الراحل عبدالرحيم الغول، فقرر على الفور أن يكون الكلحي سفيرًا للقرآن الكريم خارج مصر.

 

سافر الشيخ الكلحي إلى العاصمة الفرنسية باريس ليحيي ليالي شهر رمضان المبارك في المسجد الكبير بباريس، حيث لاقت تلاوته تفاعل كبير هناك، مما أدى إلى تمديد زيارته ليجوب 30 مدينة فرنسية شمالًا وجنوبًا، لينقل صوت التلاوة المصرية الأصيلة إلى العالم، وبعد نجاحه الكبير، أُعيدت دعوته مرة أخرى في العام التالي لمواصلة إحياء ليالي القرآن الكريم.

على مدار عقود، ظل الشيخ الكلحي أحد أبرز قرّاء محافظة قنا، متنقلًا بين مدنها وقراها، وكان معروفًا بعلاقته الوطيدة بعدد من كبار قرّاء مصر، كما كان مقصدًا لمحبي التلاوة العذبة في الصعيد.

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