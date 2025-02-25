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أخبار مصر

فقد البصر وامتلك البصيرة، الأزهر يحتفي بـ عمر أصغر مشارك في مسابقة القرآن الكريم (فيديو)

عمر عبد المنعم
عمر عبد المنعم
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نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" صورة لـ “عمر عبد المنعم” أصغر متسابق في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.

 

وكتبت الصفحة الرسمية للأزهر على فيديو “ عمر”:" ملامح طفولية بريئة تُدَنْدنُ بالقرآن أمام لجنة التحكيم.. فقد الطفل (عمر عبد المنعم) البصر، إلا أنَّه امتلك البصيرة التي أهلته لأن يكون أصغر متسابق في التصفيات النهائية من مسابقة الأزهر لحفظ القرآن ٢٠٢٥م".

 

 

التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 

وتستمر التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم حتى الخميس المقبل، بمشاركة 958 طالبًا من مختلف أنحاء الجمهورية، ممن حصلوا على المراتب العشر الأولى في التصفيات التمهيدية، وسط إشراف لجنة مراجعة المصحف، وكبار المحفظين وعلماء القراءات بالأزهر.

وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على رعاية حفظة القرآن الكريم، وتكريم الطلاب المتميزين في حفظ القرآن الكريم وتعزيز القيم الدينية الإسلامية في المجتمع، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الطلاب في الحفظ والتجويد، ودعم  المتميزين وتحفيزهم على الحفظ والتبحر في علوم القرآن، وتتميز هذه التصفيات بمستوى تنافسي عالٍ، يعكس جودة التحفيظ في المعاهد الأزهرية والاهتمام الكبير بإعداد جيل متقن للقرآن علمًا وعملًا.

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