رئيس هيئة الدواء يبحث مع وفد زامبيا تصدير الأدوية المصرية

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا رسميًا من هيئة تنظيم الأدوية بدولة زامبيا (ZAMRA)، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الدوائي، ومناقشة آليات تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المصرية في السوق الزامبي.

الدور الريادي لمصر في دعم التكامل الصحي بالقارة الأفريقية

وخلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي أهمية التعاون المشترك بين البلدين في تبادل الخبرات وتطوير الأنظمة التنظيمية، مشيرًا إلى الدور الريادي لمصر في دعم التكامل الصحي بالقارة الأفريقية، وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية تحظى باعتراف دولي واسع، كونها أول هيئة تنظيمية في إفريقيا تحصل على مستوي النضج الثالث من قبل منظمة الصحة العالمية في تصنيع الأدوية واللقاحات.

كما أكد حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الجهود الرامية إلى زيادة نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

مراقبة جودة المستحضرات الدوائية وفقًا للمعايير العالمية

وخلال الزيارة، قام الوفد الزامبي بجولة تفقدية داخل معامل الهيئة، حيث اطلعوا على أحدث التقنيات المستخدمة في تنظيم ومراقبة جودة المستحضرات الدوائية وفقًا للمعايير العالمية.

وأبدى أعضاء الوفد الزامبي إعجابهم بالإمكانيات المتقدمة التي تمتلكها هيئة الدواء المصرية، مشيدين بدورها في دعم قطاع الدواء المصري، وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي.

يذكر أن الإدارة العامة للتعاون الدولي بهيئة الدواء المصرية قد إصطحبت الوفد الزامبي في جولة ميدانية بمدينة الدواء المصرية "جيبتوفارم"، أحد أكبر الصروح الصناعية الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا. والتى اطلع خلالها الوفد على أحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع المستحضرات الدوائية، وتلقى عرضًا تفصيليًا حول عمليات التصنيع الحديثة، ومعايير الجودة المتبعة لضمان مطابقة المنتجات لأعلى المواصفات العالمية، كما تم استعراض جهود مدينة الدواء في دعم الابتكار الدوائي وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأعرب أعضاء الوفد الزامبي عن اشادتهم بالإمكانات التصنيعية المتطورة التي تمتلكها "جيبتوفارم"، وبالتزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، ودورها في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الصناعة الدوائية على المستويين الإقليمي والدولي.

وحضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون التطوير الفني وتنمية القدرات، حنان أمين رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، وديان يونس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية، حمادة جمال، مدير عام التسجيل بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية ومعاون رئيس الهيئة لشئون تطوير وتحديث أنظمة تسجيل المستحضرات الطبية، داليا أبو حسين، مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة، ممثل الهيئة باللجنة القارية لجودة الأدوية الأفريقية التابعة لوكالة الاتحاد الأفريقي.

ومن الجانب الزامبي، ماكوماني سيانجيا، مدير عام هيئة تنظيم الأدوية الزامبية، بونافيتور شيلندي، كبير محللين بالهيئة الزامبية ورئيس اللجنة القارية لجودة الأدوية الأفريقية التابعة لوكالة الاتحاد الأفريقي، الدكتور نيامبي ليوكو مدير إدارة التسجيل بالهيئة الزامبية، الدكتور دون ساندي موانجانا، مسئول التفتيش الصيدلي بالهيئة الزامبية.

وتعكس مشاركة هيئة الدواء المصرية التزام مصر بتعزيز التعاون الأفريقي، ودعم الريادة المصرية في المجال التنظيمي الدوائي، بما يسهم في تعميق التكامل الإقليمي وزيادة نفاذية الدواء المصري إلى الأسواق الأفريقية.

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