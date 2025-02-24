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أخبار مصر

وزير الصحة: العلاج بالأشعة التداخلية أكثر أمانا ودقة من التدخلات الجراحية

د. خالد عبد الغفار،
د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان
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شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان مساء اليوم الإثنين فعاليات اليوم العلمى الأول للجمعية المصرية للعلاج بالأشعة التداخلية.

 

تطور كبير في تخصص الأشعة التداخلية

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن هناك تطورا كبيرا في العلاجات والتخصصات الطبية بشكل عام وتخصص الأشعة التداخلية.

وأضاف خلال كلمته في اليوم العلمي الأول للجمعية المصرية للعلاج بالأشعة التداخلية أن الطب نفسه لم يتغير ولكن تتغير أداوته وفقا للتقنيات الحديثة والتي تحدث نقلة كبيرة للغاية. 

وأشار وزير الصحة إلي أن  علاج الأورام وحقن المواد الكيميائية بأشكال مختلفة باستخدام التقنيات الحديثة خير دليل علي السرعة الغير طبيعية في كافة التخصصات الطبية والتقدم العلمي الهائل في التقنيات الطبية.

 

التدخلات الجراحية الدقيقة أصبح له بدائل أخري أكثر أمانا ودقة

 وأوضح وزير الصحة والسكان أن التدخلات الجراحية الدقيقة أصبح له بدائل أخري أكثر أمانا ودقة وعلي رأسها ملف الأشعة التداخلية واستخدامها في العلاج علي الرغم من قلة عدة الأطباء في تخصص الأشعة التداخلية.

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جدير بالذكر أنه انطلقت فعاليات اليوم العلمى الاول  للجمعية المصريه للعلاج بالأشعة التداخلية برئاسة الدكتور محمد فوزى رئيس قسم الأشعة التدخلية بمعهد الكبد القومي بالقاهرة وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحه والسكان وشهد اليوم الأول لتدشين انطلاق الجمعية ومحاضرات علميه لتدريب الأطباء  عن أحدث بروتوكولات العلاج بالاشعه التداخلية.

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