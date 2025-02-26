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رياضة

كواليس إيقاف القيد عن بيراميدز، 50 ألف دولار تحل الأزمة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز أنه جارٍ حل أزمة النيجيري صامويل أوجو المعار لصفوف الجونة. 

وتلقى نادي بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإخطاره بإيقاف القيد الخاص بالفريق بشكل رسمي بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن أزمة صامويل اوجو لا تتعدى الـ50 ألف دولار وجارٍ حلها، وبعد انتهاء أزمة اللاعب الشاب سيتم رفع اسم بيراميدز من قائمة الأندية الممنوعة من القيد. 

إيقاف القيد بنادي بيراميدز 

وأكد مصدر نادي بيراميدز، أنه لم يتم إيقاف قيد بيراميدز بسبب مستحقات التونسي عمر لعيوني كما تردد ولكن الأمر يتعلق باللاعب الشاب النيجيري صامويل أوجو الذي لم يتمكن من إصدار جوازه الإلكتروني على موقع فيفا، مما دفع الاتحاد الدولي لإيقاف قيد ناديه الأصلي "بيراميدز" خاصة وأنه معار لنادي الجونة. 

وتابع مصدر أن سر إصدار جواز إلكتروني للاعبين هو إجراء جديد يتم تنفيذه من جانب الفيفا للاعبين الذين يتحولون من اللعب في صفوف الشباب إلى لاعب محترف وهو ما ينطبق على لاعب بيراميدز، وهو إجراء جديد يتبع لأول مرة في الكرة العالمية.  

 وأضاف المصدر أن الفيفا اعتبر فشل اللاعب في استخراج جوازه الإلكتروني، وتنفيذ إجراءاته على موقع فيفا، مسئولية تقع على عاتق ناديه الأصلي بيراميدز لذلك قرر فيفا وضع النادي في قائمة الموقوف قيدهم لحين حل هذه المشكلة.

حقيقة مستحقات عمر لعيوني

 يذكر أن ما يثار عن إيقاف القيد الصيفي لنادي بيراميدز بسبب قضية التونسي عمر لعيوني ليس له أساس من الصحة. 

وقام بيراميدز بتسوية قضية عمر العيوني منذ نوفمبر ٢٠٢٤ وتسديد كافة المستحقات التي تم الحكم بها من قبل محكمة الكاس.

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إيقاف القيد بنادي بيراميدز بيراميدز نادي بيراميدز

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