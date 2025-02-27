عقوبة مغلظة ضد رئيس مارسيليا لاتهامه الحكام بالفساد

قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، توقيع عقوبة الحظر لـ 15 مباراة على بابلو لونجوريا، رئيس نادي مارسيليا، بعدما اتهم الحكام الفرنسيين بالفساد عقب خسارة فريقه يوم السبت الماضي.

وعبر لونجوريا بغضب عما وصفه بـ "الفساد الحقيقي" بعد الهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة أمام أوكسير، حيث ادعى أن القرارات كانت ضد فريقه وأن مارسيليا كان ضحية مؤامرة منظمة.

وقد تم انتقاد تعليقاته بشكل واسع من قبل نقابة الحكام، ومنذ ذلك الحين قدم لونجوريا اعتذارا.

بيان رابطة الدوري الفرنسي

وذكرت اللجنة التأديبية برابطة الدوري الفرنسي في بيان أن العقوبة تشمل "جميع الوظائف الرسمية"، مثل التواجد على دكة البدلاء، والوصول إلى غرفة الملابس، بالإضافة إلى النفق، والملعب، وجميع المناطق الأخرى المؤدية إليها.

وكان فابريزيو رافانيللي، لاعب مارسيليا السابق والذي يعمل الآن مستشارا للنادي، غاضبا من الهزيمة أمام أوكسير واتهم حكم المباراة، جيريمي ستينات، بـ"عدم معرفة ما كان يفعله".

وتلقى مهاجم المنتخب الإيطالي ويوفنتوس السابق، عقوبة الحظر لثلاث مباريات، مع سريان العقوبتين بداية من الثلاثاء المقبل.

وقال ستينات إنه تلقى تهديدات بالقتل عقب المباراة ولكنه قال لصحيفة "ليكيب" في مقابلة إنه مستعد لإدارة مباريات لمارسيليا بشكل فوري.

ويتواجد مارسيليا في المركز الثاني بالدوري الفرنسي ويستضيف فريق نانت يوم الأحد، وسيكون لونجوريا قادرا على حضور هذه المباراة.

ولكن مع تبقي عشر مباريات على نهاية الدوري، فإن هذا يعني أن حظره سيستمر إلى الموسم المقبل.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 23

1- باريس سان جيرمان 59 نقطة

2- مارسيليا 46 نقطة

3- نيس 43 نقطة

4- ليل 41 نقطة

5- موناكو 40 نقطة

6- ليون 36 نقطة

7- ستراسبورج 34 نقطة

8- لانس 33 نقطة

9- ستاد بريست 33 نقطة

10- تولوز 30 نقطة

11- أوكسير 28 نقطة

12- أنجيه 27 نقطة

13- رين 26 نقطة

14- نانت 24 نقطة

15- ستاد ريمس 22 نقطة

16- سانت إيتيان 19 نقطة

17- لوهافر 17 نقطة

18- مونبلييه 15 نقطة

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