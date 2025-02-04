الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميلان يعلن انتقال إسماعيل بن ناصر إلى مارسيليا الفرنسي

إسماعيل بن ناصر،
إسماعيل بن ناصر، فيتو

أكد نادي ميلان الإيطالي، رحيل نجمه الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر، نجم وسط الفريق، خلال الدقائق الأخيرة من الميركاتو الشتوي.

 

تفاصيل انتقال إسماعيل بن ناصر إلى مارسيليا الفرنسي 

وقال الروسونيري ميلان في بيان عبر موقع الرسمي: "يعلن نادي ميلان أن بن ناصر انضم إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء".

وعبر النادي عن تمنياته بالتوفيق لإسماعيل في بقية الموسم الجاري.

وبحسب تقارير صحفية، فإن ميلان اتفق مع مارسيليا على إعارة بن ناصر مقابل مليون يورو، مع خيار شراء لجعل الصفقة دائمة في صيف 2025 مقابل 12 مليون يورو إضافية إلى جانب 3 ملايين أخرى كمكافآت.

وانضم صاحب الـ27 عامًا إلى ميلان في صيف عام 2019، قادما من إمبولي، بتكلفة بلغت 17.2 مليون يورو.

وخلال فترته بالروسونيري، شارك الجزائري في 178 مباراة بقميص الفريق، ساهم خلالهم في تسجيل 20 هدفا، حيث سجل 8 وصنع 12. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميلان الإيطالي ميلان نادي ميلان إسماعيل بن ناصر مارسيليا

مواد متعلقة

ميلان يتعاقد مع مهاجم مكسيكي بديلا لـ موراتا

إنتر يخطف تعادلا قاتلا من ميلان 1/1 في الدوري الإيطالي

بطريقة مبتكرة، مارسيليا يقدم لاعبه الجديد الجزائري أمين جويري (فيديو)

تحت أنظار عبد المنعم، نيس يهزم مارسيليا بثنائية في الدوري الفرنسي

ads

الأكثر قراءة

الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن نجل الفنان عبد العزيز مخيون بعد دهسه 3 أشخاص بالبحيرة

آكل للحوم وعزلوه عن المواطنين، لحظة العثور على تمساح بترعة أبو الأخضر بالشرقية (فيديو)

حتى 3 مئوية، انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

اليوم، بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار كوكاكولا وشويبس وفانتا وسبرايت بلاستيك

واشنطن تعلق الرسوم الجمركية على كندا، وترودو يكشف تفاصيل صفقة المخدرات مع ترامب

أول ظهور علني لـ لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع داخل الكعبة (فيديو)

ترامب: إسرائيل مساحتها صغيرة في الشرق الأوسط وهذا ليس جيدا (فيديو)

سرقة 3 آلاف دولار وتعاطي المخدرات، الاتهامات الموجهة لـ سائق خالد عجاج

منوعات

المزيد

أول ظهور علني لـ لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع داخل الكعبة (فيديو)

راقصة باليه تثير الجدل بأدائها في المياه الجليدية، ما القصة؟ (فيديو)

سيدة تقتل زوجها وتلقي رأسه في سلة المهملات

بينهم المقابر والأفراح، منع الشرطة الكويتية من التواجد بالزي العسكري في أماكن عامة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

32 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 3/ 2/ 2025

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 3/2/2025 ؟

المزيد

انفوجراف

برواتب تصل 25 ألف جنيه.. 1000 وظيفة جديدة في الإمارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 4 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

موعد الاحتفال بمولد الإمام الشافعي في القاهرة

المزيد
الجريدة الرسمية