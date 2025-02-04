ميلان يعلن انتقال إسماعيل بن ناصر إلى مارسيليا الفرنسي

أكد نادي ميلان الإيطالي، رحيل نجمه الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر، نجم وسط الفريق، خلال الدقائق الأخيرة من الميركاتو الشتوي.

تفاصيل انتقال إسماعيل بن ناصر إلى مارسيليا الفرنسي

وقال الروسونيري ميلان في بيان عبر موقع الرسمي: "يعلن نادي ميلان أن بن ناصر انضم إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء".

وعبر النادي عن تمنياته بالتوفيق لإسماعيل في بقية الموسم الجاري.

وبحسب تقارير صحفية، فإن ميلان اتفق مع مارسيليا على إعارة بن ناصر مقابل مليون يورو، مع خيار شراء لجعل الصفقة دائمة في صيف 2025 مقابل 12 مليون يورو إضافية إلى جانب 3 ملايين أخرى كمكافآت.

وانضم صاحب الـ27 عامًا إلى ميلان في صيف عام 2019، قادما من إمبولي، بتكلفة بلغت 17.2 مليون يورو.

وخلال فترته بالروسونيري، شارك الجزائري في 178 مباراة بقميص الفريق، ساهم خلالهم في تسجيل 20 هدفا، حيث سجل 8 وصنع 12.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.