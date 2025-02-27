انخفاض أسعار الذهب اليوم ليصل إلى 2900 دولار للأونصة

أسعار الذهب اليوم، سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس انخفاضًا ملحوظًا؛ بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، الأمر الذي أدي إلى زيادة الضغوط على المعدن النفيس بعد أن سجل مستوى قياسيًا يوم الإثنين الماضي.

صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة السبب في انخفاض الذهب

ووفقًا لـ «بلومبرج» جرى تداول سبيكة الذهب بالقرب من 2900 دولار للأونصة، مسجلة تراجعًا بنحو 2% منذ بلوغها أعلى مستوى لسعر الذهب على الإطلاق.

كيف يؤثر ارتفاع الدولار وعوائد السندات على سعر الذهب؟

ويؤدي صعود الدولار إلى تقليص جاذبية الذهب للمستثمرين الذين يحتفظون بعملات أخرى، نظرًا لتسعيره بالدولار الأمريكي، فيما تؤثر عوائد السندات المرتفعة أيضًا على المعدن كونه لا يدرّ فائدة.

انخفاض سعر الذهب الفوري نحو 0.8% خلال التعاملات

وسجل سعر الذهب الفوري تراجعًا بنسبة 0.8% إلى 2893.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1:45 بعد الظهر في سنغافورة، في حين ارتفع مؤشر "بلومبرج" للدولار الفوري بنسبة 0.2%.

كما تراجعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

أسباب الارتفاعات القياسية في سعر الذهب خلال منتصف الأسبوع

وكانت موجة الصعود القياسية الأخيرة المسجلة في سعر الذهب مدفوعة بالطلب عليه كملاذ آمن، وسط مخاوف متزايدة وارتباك متصاعد بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.

وأعلن «ترامب» أن إدارته ستفرض رسومًا بنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي، في حين قال مسؤول في البيت الأبيض لاحقًا إن الموعد النهائي للرسوم على كندا والمكسيك لا يزال محددًا في 4 مارس، وإن ترمب لم يتخذ قرارًا بعد بشأن تمديد آخر.

تأثير تصريحات الرئيس الأمريكي على أسعار الذهب

فيما تسببت تصريحات ترامب حول توقيت الرسوم وحجمها والجهات المستهدفة في إرباك الأسواق العالمية، كما عززت تحركاته الجيوسياسية دور الذهب كمخزن قيمة في أوقات عدم اليقين.

وفي نفس السياق؛ يشير بحث جديد إلى أن الرسوم التي يعتزم ترامب فرضها على الواردات الصينية قد تؤثر على الاقتصاد الأمريكي أكثر مما تظهره بيانات التجارة الرسمية.

يشار إلى أن المستثمرين يترقبون صدور مؤشر التضخم المفضل لدى "الاحتياطي الفيدرالي" الجمعة المقبلة؛ بحثًا عن مزيد من الإشارات حول السياسة النقدية.

فيما يتوقع مستثمرو السندات أن يحول البنك المركزي تركيزه من التضخم إلى النمو، حيث أن خفض تكاليف الاقتراض عادةً ما يصب في مصلحة الذهب كونه لا يدر فائدة.

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