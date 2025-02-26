الذهب يصل لمستويات قياسية جديدة خلال فبراير الجاري.. 245 جنيها زيادة فى سعر الجرام عيار 21.. والشعبة تكشف أسباب الارتفاع غير المسبوق

شهدت أسعار الذهب ارتفاع كبير فى الاسعار داخل الاسواق المحلية والبورصات العالمية خلال شهر فبراير الجارى ومع اقتراب نهايته.

وزاد سعر الجرام 21 ما يقرب من 245 جنيه في الأسواق المحلية خلال الشهر الجاري وسط توقعات من العاملين في السوق المحلي بزيادة الأسعار خلال العام الجاري ووصوله لمستويات قياسية جديدة.

أسعار الذهب قبل وبعد الزيادة خلال شهر فبراير

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4155 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 3910 فى بداية الشهر الجارى بزيادة قدرها 245 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3561 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 3351 جنيه فى بداية الشهر بزيادة تصل الى 210 جنيه.

أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 31280 جنيه فى بداية الشهر إلى أن وصل نحو 33240 جنيه بزيادة تصل الى 1960 جنيه.

أسعار الذهب العالمية فى الاسواق

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة الماضية إذ أضعفت حالة الغموض الناجمة عن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية الإقبال على المخاطرة وعززت الطلب على الذهب.



بحلول الساعة 0237 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2918.01 دولار للأونصة (الأوقية) بعد أن هبط بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2932.50 دولار.

الحروب التجارية وفرض رسوم على النحاس



وفتح ترامب جبهة أخرى أمس الثلاثاء في الحرب التجارية العالمية، وأمر بدراسة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات النحاس لإعادة بناء الإنتاج الأميركي من المعدن المهم لصناعة السيارات الكهربائية والمعدات العسكرية وشبكة الطاقة والعديد من السلع الاستهلاكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.74 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 964 دولارا، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 930.73 دولار.



شعبة الذهب والمجوهرات تكشف عن توقعات اسعار الذهب

كشف إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية"، عن ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت نسبة زيادة بلغت 1.35%، ليصل سعر الجرام إلى أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 4175 جنيهًا مصريًا قبل الإغلاق قرب 4140 جنيهًا.

وأشار واصف في البيان الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن هذا الارتفاع يقترب من أعلى مستوى سجله الذهب في مصر خلال العام الماضي، والذي تجاوز 4200 جنيه للجرام، مما يعكس زخمًا صاعدًا قويًا في السوق المحلية مدعومًا بالقفزة العالمية في سوق الذهب.

اسباب صعود الذهب فى الاسواق

وأرجع إيهاب واصف هذا الصعود في أسعار الذهب في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب عالميًا، حيث سجلت البورصة العالمية للذهب ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الأونصة، لتصل إلى 2935 دولارًا وفق الإغلاق الأسبوعي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية.

وأضاف رئيس شعبة الذهب، أن السوق يشهد حاليًا حالة من الترقب، لبدء مرحلة تصحيح قد تؤدي إلى تراجع طفيف في الأسعار، مؤكدًا أن هذا التصحيح المتوقع لن يؤثر على الاتجاه العام الصاعد للذهب على المدى المتوسط، والذي يُتوقع أن يستمر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، بما في ذلك التضخم وعدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية والحرب التجارية.

وعلى الصعيد العالمي، أشار واصف إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 12%، مسجلةً أسرع وتيرة صعود خلال شهرين.

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