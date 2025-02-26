الأربعاء 26 فبراير 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى التعاملات المسائية

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب اليوم، ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها خلال التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4685 جنيهًا “بيع”، 4657 جنيهات “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ  سعر الذهب عيار 21 نحو 4100 جنيهًا “بيع”، 4075 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3514 جنيها “بيع”، 3492 جنيهًا “شراء".

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 32800 جنيهًا “بيع”، 32600 جنيهًا “شراء”.

 

الطلب العالمي على الذهب

وكشف تقرير توجهات الطلب على الذهب، الصادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الرابع لعام 2024 بالكامل، أن إجمالي الطلب السنوي على الذهب (بما يشمل المعاملات خارج البورصة) وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4974 طنًا.

 

اسعار الذهب اليوم

وأوضح التقرير أن الارتفاع الكبير جاء نتيجة معدل الشراء القوى والمستدام من البنوك المركزية ونمو الطلب الاستثماري، فيما ساهمت أسعار وكميات الذهب المرتفعة القياسية في تحقيق أعلى قيمة إجمالية على الإطلاق للطلب، إذ بلغت 382 مليار دولار.

وحسب التقرير، استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب بوتيرة سريعة في عام 2024، إذ تجاوزت المشتريات 1000 طن للعام الثالث على التوالي.

 

عمليات الشراء للبنوك المركزية 

وارتفعت عمليات الشراء للبنوك المركزية بشكل مكثّف في الربع الرابع، لتصل إلى 333 طنًا، ليصل إجمالي المشتريات السنوية للبنوك المركزية إلى 1045 طنًّا.

 

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