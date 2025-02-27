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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة وست هام أمام ليستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي،
ترتيب الدوري الإنجليزي، فيتو

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتربع ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح علي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة قبل مباراة اليوم بين  وست هام أمام ليستر سيتي في ختام الجولة الـ27.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة وست هام أمام ليستر سيتي

1- ليفربول 67 نقطة
2- آرسنال 54 نقطة
3- نوتينغهام فورست 48 نقطة
4- مانشستر سيتي 47 نقطة
5- تشيلسي 46 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة
7- بورنموث 43 نقطة
8- برايتون 43 نقطة
9- فولهام 42 نقطة
10- أستون فيلا 42 نقطة
11- برينتفورد 38 نقطة
12- كريستال بالاس 36 نقطة
13- توتنهام هوتسبير 33 نقطة
14- مانشستر يونايتد 33 نقطة
15- إيفرتون 32 نقطة
16- وست هام يونايتد 30 نقطة
17- وولفرهامبتون 22 نقطة 
18- إبسويتش تاون 17 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة
20- ساوثهامتون 9 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 27 

مباريات الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي 

برايتون 2-1 بورنموث (انتهت)

كريستال بالاس 4-1 أستون فيلا (انتهت)

وولفرهامبتون 1-2 فولهام  (انتهت)

تشيلسي 4-0 ساوثهامبتون (انتهت)

برينتفورد 1-1 إيفرتون (انتهت)

توتنهام 0-1 مانشستر سيتي (انتهت)

مانشستر يونايتد 3-2 إيبسويتش تاون  (انتهت)

نوتنينجهام فورست 0-0 أرسنال (انتهت)

ليفربول 2-0 نيوكاسل يونايتد (انتهت)

الخميس 27 فبراير 

وست هام ضد ليستر سيتي - 10:00 مساءً.

ويلتقي وست هام ضد ليستر سيتي مساء اليوم الخميس على ملعب "استاد لندن الأولمبي" في ختام الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة وست هام أمام ليستر سيتي

وتقام مباراة وست هام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في العاشرة مساء اليوم الخميس بالجولة الـ 27 من البريميرليج.

القناة الناقلة لمباراة وست هام وليستر سيتي

وتنقل مباراة وست هام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بى إن سبورت 1HD.

وأجرى نادي ليستر سيتي تغييرات على جهازه الفني، في أعقاب النتائج السيئة للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما سيحافظ الهولندي رود فان نيستلروي، المدير الفني، على منصبه.

التعديلات الجديدة في الجهاز الفني لفريق ليستر سيتي 

وبعيدا عن ذلك غادر بن داوسن وداني ألكوك، مساعدا فان نيستلروي، موقعيهما بعد الخسارة الكبيرة صفر/4 أمام برينتفورد والتي وضعت ليستر في المركز قبل الأخير، بفارق خمس نقاط عن مراكز النجاة من الهبوط.

وكانت الهزيمة الأخيرة هي السادسة على التوالي على ملعبه بدون تسجيل أي هدف، وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي.

وكان فان نيستلروي قد تولى المسؤولية في نوفمبر وقاد الفريق في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي وفاز بمبارتين فقط وخسر عشر مباريات ليصبح منصبه مهددا، علما بأن تلك هي المهمة الثانية له كمدير فني بعد توليه مسؤولية تدريب آيندهوفن.

كما أنه عمل كمدرب مؤقت في مانشستر يونايتد، الذي سبق له اللعب في صفوفه لخمسة أعوام.

وكان داوسون وألكوك قد تواجدا في منصب مدرب الفريق الأول وانضما إلى ليستر بداية الموسم الجاري، إلى جانب ستيف كوبر، المدير الفني السابق الذي جرت إقالته في نوفمبر وتم استبداله بفان نيستلروي.

وقال ليستر  في بيان له: "نود أن نعبر عن شكرنا وامتنانا لبن وداني لمساهمتهما الكبيرة في الفريق ونتمنى لهما التوفيق في خطواتهما المقبلة".

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