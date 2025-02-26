ليفربول يبتعد بالصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الانجليزي، تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ27 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ5 مواجهات على رأسها: توتنهام ضد مانشستر سيتي، وليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، ونوتنينجهام فورست ضد أرسنال.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

برينتفورد ضد إيفرتون - 9:30 مساءً

توتنهام ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً

مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون - 9:30 مساءً

نوتنينجهام فورست ضد أرسنال - 9:30 مساءً

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد - 10:15 مساءً

ويتصدر ليفربول قمة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة نيوكاسل يونايتد المقرر لها اليوم الأربعاء.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 64 نقطة

2- آرسنال 53 نقطة

3- نوتينغهام فورست 47 نقطة

4- تشيلسي 46 نقطة

5- مانشستر سيتي 44 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة

7- بورنموث 43 نقطة

8- برايتون 43 نقطة

9- فولهام 42 نقطة

10- أستون فيلا 42 نقطة

11- برينتفورد 37 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام هوتسبير 33 نقطة

14- إيفرتون 31 نقطة

15- مانشستر يونايتد 30 نقطة

16- وست هام يونايتد 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

مواعيد الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي

برايتون 2-1 بورنموث (انتهت)

كريستال بالاس 4-1 أستون فيلا (انتهت)

وولفرهامبتون 1-2 فولهام (انتهت)

تشيلسي 4-0 ساوثهامبتون (انتهت)

الأربعاء 26 فبراير

برينتفورد ضد إيفرتون - 9:30 مساءً

توتنهام ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً

مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون - 9:30 مساءً

نوتنينجهام فورست ضد أرسنال - 9:30 مساءً

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد - 10:15 مساءً

الخميس 27 فبراير

وست هام ضد ليستر سيتي - 10:00 مساءً.



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