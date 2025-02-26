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رياضة

ليفربول يبتعد بالصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الانجليزي، تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ27 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ5 مواجهات على رأسها: توتنهام ضد مانشستر سيتي، وليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، ونوتنينجهام فورست ضد أرسنال.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 

برينتفورد ضد إيفرتون - 9:30 مساءً

توتنهام ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً

مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون  - 9:30 مساءً

نوتنينجهام فورست ضد أرسنال - 9:30 مساءً

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد - 10:15 مساءً 

ويتصدر ليفربول قمة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة نيوكاسل يونايتد المقرر لها اليوم الأربعاء.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم 

 

1- ليفربول 64 نقطة
2- آرسنال 53 نقطة
3- نوتينغهام فورست 47 نقطة
4- تشيلسي 46 نقطة
5- مانشستر سيتي 44 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة
7- بورنموث 43 نقطة
8- برايتون 43 نقطة
9- فولهام 42 نقطة
10- أستون فيلا 42 نقطة
11- برينتفورد 37 نقطة
12- كريستال بالاس 36 نقطة
13- توتنهام هوتسبير 33 نقطة
14- إيفرتون 31 نقطة
15- مانشستر يونايتد 30 نقطة
16- وست هام يونايتد 30 نقطة
17- وولفرهامبتون 22 نقطة
18- إبسويتش تاون 17 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة
20- ساوثهامتون 9 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 

مواعيد الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي 

برايتون 2-1 بورنموث (انتهت)

كريستال بالاس 4-1 أستون فيلا (انتهت)

وولفرهامبتون 1-2 فولهام  (انتهت)

تشيلسي 4-0 ساوثهامبتون (انتهت)

 

الأربعاء 26 فبراير 

برينتفورد ضد إيفرتون - 9:30 مساءً 

توتنهام ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً 

مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون  - 9:30 مساءً 

نوتنينجهام فورست ضد أرسنال - 9:30 مساءً 

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد - 10:15 مساءً 

 

الخميس 27 فبراير 

وست هام ضد ليستر سيتي - 10:00 مساءً.
 

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