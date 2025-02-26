ليفربول يبتعد بالصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم
ترتيب الدوري الانجليزي، تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ27 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ5 مواجهات على رأسها: توتنهام ضد مانشستر سيتي، وليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، ونوتنينجهام فورست ضد أرسنال.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
برينتفورد ضد إيفرتون - 9:30 مساءً
توتنهام ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً
مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون - 9:30 مساءً
نوتنينجهام فورست ضد أرسنال - 9:30 مساءً
ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد - 10:15 مساءً
ويتصدر ليفربول قمة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة نيوكاسل يونايتد المقرر لها اليوم الأربعاء.
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم
1- ليفربول 64 نقطة
2- آرسنال 53 نقطة
3- نوتينغهام فورست 47 نقطة
4- تشيلسي 46 نقطة
5- مانشستر سيتي 44 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة
7- بورنموث 43 نقطة
8- برايتون 43 نقطة
9- فولهام 42 نقطة
10- أستون فيلا 42 نقطة
11- برينتفورد 37 نقطة
12- كريستال بالاس 36 نقطة
13- توتنهام هوتسبير 33 نقطة
14- إيفرتون 31 نقطة
15- مانشستر يونايتد 30 نقطة
16- وست هام يونايتد 30 نقطة
17- وولفرهامبتون 22 نقطة
18- إبسويتش تاون 17 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة
20- ساوثهامتون 9 نقاط
جدول ترتيب الدوري الانجليزي
مواعيد الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي
برايتون 2-1 بورنموث (انتهت)
كريستال بالاس 4-1 أستون فيلا (انتهت)
وولفرهامبتون 1-2 فولهام (انتهت)
تشيلسي 4-0 ساوثهامبتون (انتهت)
الأربعاء 26 فبراير
برينتفورد ضد إيفرتون - 9:30 مساءً
توتنهام ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً
مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون - 9:30 مساءً
نوتنينجهام فورست ضد أرسنال - 9:30 مساءً
ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد - 10:15 مساءً
الخميس 27 فبراير
وست هام ضد ليستر سيتي - 10:00 مساءً.
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