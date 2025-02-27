الخميس 27 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الأقصر يكلف برصف طريق البحاروة (صور)

رصف الطرق
رصف الطرق

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر عن الانتهاء من أعمال رصف طريق  البحاروة، مؤكدا فرحة الأهالي وإشادتهم بسرعة إستجابة محافظ الأقصر لمطلبهم، وبناءً على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بسرعة رصف طريق البحاروة من أول طريق المطار إلى الشيخة مدينة، وذلك بعد زيارته لمنطقة المطار خلال الشهر الماضي، واستماعه لطلبات وشكاوى الأهالي،  وكان من مطالبهم رصف الطريق المذكور وذلك تخفيفا من معاناتهم وتسهيلا لتنقلاتهم.


رصف الطرق في الأقصر 

وأوضح الشرابي أنه خلال جولة محافظ الأقصر في شهر يناير الماضي، كان قد وجه المحافظ برصف شارع البحاروة من طريق المطار حتي طريق الشيخة مدينة بعرض ٨ م × طول 1 كم تقريبا ً.

ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يأتي ذلك فى إطار تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء،  برفع كفاءة الطرق المحلية،  بأعلى المواصفات وبجودة متميزة.

 

 

 

 

 

 

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