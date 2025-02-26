محافظ الأقصر يتابع أعمال إصلاح كسر خط الصرف الصحي بالحبيل (صور)

حرص المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على مدار 4 ساعات، على متابعة أعمال إصلاح خط الصرف الصحي بنجع الحمزية بقرية الحبيل بمدينة البياضية، ووجه المحافظ خلال مباشرته لأعمال الإصلاح في موقع الكسر، بتكثيف الجهود وسرعة إنهاء أعمال الإصلاح لضمان عودة ضخ المياه في اقرب وقت مطمئنًا الأهالي والمواطنين بشأن عودة ضخ المياه إلى المنازل في أسرع وقت.

وتجري أعمال الإصلاح بالموقع علي قدم وساق، حيث يتسابق الجميع لإنهاء الأزمة وعلى رأسهم محافظ الأقصر وسط حضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير مساعد المحافظة واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر وقيادات شركة المياه والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وعمال ومهندسي شركة المياه ومجلس مدينة البياضية.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن بدء عمليات قطع المياه عن مدينة الأقصر والمناطق التابعة لها من الساعة 3 عصرًا، وحتى الإنتهاء من أعمال الإصلاح بخط صرف صحى 1000مم بمنطقة الحبيل والذى قد تعرض لكسر مفاجئ ظهر اليوم، حيث تقدمت الشركة بالاعتذار للمواطنين عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، حيث تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

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