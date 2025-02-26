الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظات

بدء إصلاح خط الصرف المكسور بالحبيل شرق الأقصر (صور)

أثناء التصليح
أثناء التصليح

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى أعمال اصلاح خط الصرف الصحي بنجع الحمزية التابعة لقرية الحبيل شرقي محافظة الأقصر، والذي تسبب في قطع مياه الشرب عن ضواحي مدينة الأقصر ومركز البياضية.


وتجرى عمليات الإصلاح على قدم وساق من خلال أفراد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيادة اللواء أحمد رمضان رئيس الشركة، ومن المقرر أن تعود المياه إلى الضخ بالمنازل للمواطنين عقب انتهاء أعمال التصليح من مساء اليوم الأربعاء.

سبب كسر خط الصرف الصحي بالحبيل في الأقصر 


وتبين أن السبب الأولى لكسر خط طرد الصرف الصحي بالحبيل هو أعمال الحفر للدفع النفقي بـ «البريمة» لشركة متعاونة مع الهيئة القومية القومية للصرف الصحي، إذ اصطدمت بالخط ما تسبب في الكسر وتدفق مياه الصرف الصحي بالأرضي الزراعية بالمنطقة.

كان أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر عن حدوث كسر مفاجئ بخط صرف صحى 1000مم بمنطقة الحبيل التابع لمحطة 3 صرف صحى ومن المحتمل قطع المياه بعد 3 ساعات من الأن فى مدينة الأقصر والمناطق التابعه لها لتنفيذ أعمال الإصلاح


واعتذرت الشركة عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة، واهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدببر إحتياجاتهم من المياه لتفادى العجز بتلك الفترة والإتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 فى حال وجود طارئ.

 

 

 

 

 

 

 

 

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