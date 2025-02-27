الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة وست هام ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مباراة وست هام ضد
مباراة وست هام ضد ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي، يلتقي وست هام ضد ليستر سيتي مساء اليوم الخميس على ملعب "ستاد لندن الأولمبي" في ختام الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

موعد مباراة وست هام أمام ليستر سيتي

وتقام مباراة وست هام وليستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز في العاشرة مساء اليوم الخميس بالجولة الـ 27 من البريميرليج.

 

القناة الناقلة لمباراة وست هام وليستر سيتي

وتنقل مباراة وست هام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بى ان سبورت 1HD.

وأجرى نادي ليستر سيتي تغييرات على جهازه الفني، في أعقاب النتائج السيئة للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

فيما حافظ الهولندي رود فان نيستلروي، المدير الفني، على منصبه.

التعديلات الجديدة في الجهاز الفني لفريق ليستر سيتي 

وبعيدا عن ذلك غادر بن داوسن وداني ألكوك، مساعدا فان نيستلروي، موقعيهما بعد الخسارة الكبيرة صفر/4 أمام برينتفورد والتي وضعت ليستر في المركز قبل الأخير، بفارق خمس نقاط عن مراكز النجاة من الهبوط.

وكانت الهزيمة الأخيرة هي السادسة على التوالي على ملعبه بدون تسجيل أي هدف، وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي.

 

 

وكان فان نيستلروي قد تولى المسؤولية في نوفمبر الماضي، وقاد الفريق في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي وفاز بمباراتين فقط وخسر عشر مباريات ليصبح منصبه مهددا، علما بأن تلك هي المهمة الثانية له كمدير فني بعد توليه مسؤولية تدريب آيندهوفن.

كما أنه عمل كمدرب مؤقت في مانشستر يونايتد، الذي سبق له اللعب في صفوفه لخمسة أعوام.

وكان داوسون وألكوك قد تواجدا في منصب مدرب الفريق الأول وانضما إلى ليستر بداية الموسم الجاري، إلى جانب ستيف كوبر، المدير الفني السابق الذي جرت إقالته في نوفمبر وتم استبداله بفان نيستلروي.

 

وقال ليستر  في بيان: "نود أن نعبر عن شكرنا وامتنانا لبن وداني لمساهمتهما الكبيرة في الفريق ونتمنى لهما التوفيق في خطواتهما المقبلة".

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي وست هام ليستر سيتي وست هام ضد ليستر سيتي وست هام أمام ليستر سيتي مباراة وست هام أمام ليستر سيتي مباراة وست هام ضد ليستر سيتي وست هام وليستر سيتي مباراة وست هام وليستر سيتي البريميرليج

مواد متعلقة

ليستر سيتي يجري تعديلات في الجهاز الفني بعد النتائج المخيبة في الدوري الإنجليزي

آرسنال يسقط في فخ الخسارة أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، وست هام يتقدم على آرسنال بهدف في الشوط الأول

برينتفورد يقسو على ليستر سيتي برباعية نظيفة بالدوري الإنجليزي

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 27 فبراير 2025

تايلور لوتنر يدافع عن سيلينا جوميز بعد السخرية من جسدها

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الخميس 27 - 2 - 2025 (إنفوجراف)

التعليم العالي تغلق الكيان الوهمي «أكاديمية داليا داوود»

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية بـ 500 مليون دولار من بنكي "ديوتشه" و"اي بي سي" لصالح المالية

ميدو مهددًا: إجراءات رادعة ضد من يحاول ترهيب اتحاد الكرة لمنع حضور الجماهير

الأهلي على القمة، ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

محمد صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ27

منوعات

المزيد

تايلور لوتنر يدافع عن سيلينا جوميز بعد السخرية من جسدها

الثلوج تتسبب في قطع 7 طرق جبلية في لبنان

نجوم هوليوود في حفل ما قبل الأوسكار (صور)

هاكر ومن داخل الوزارة، السلطات الأمريكية تتعرف على هوية ناشر فيديو تقبيل ترامب قدم ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

بيان من الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وتحذير من طقس أول أيام رمضان

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل قوية من دار الإفتاء للمواطنين بعد زيادة حالات النصب الإلكتروني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الفطر في رمضان بسبب مشقة العمل؟

رسائل قوية من دار الإفتاء للمواطنين بعد زيادة حالات النصب الإلكتروني (إنفوجراف)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية