مواجهات ساخنة اليوم في الدوري المصري.. بيسيرو يبحث عن فوزه الأول مع الزمالك.. والظهور الأول للتونسى أنيس بوجلبان مع المصري أمام سموحة

الدوري المصري، تستكمل اليوم الخميس مباريات الجولة الـ 16 وقبل الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري بثلاث مباريات وهم سموحة ضد المصري، طلائع الجيش ضد البنك الأهلي، الزمالك ضد زد.

بيسيرو يبحث عن فوزه الأول مع الزمالك

ويسعى البرتغالي جوزيه بيسيرو، لقيادة الزمالك لاستعادة الانتصارات وتحقيق فوزه الأول مع الأبيض في مواجهة نظيره زد اليوم الخميس في ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان نادي الزمالك قد تعادل في مباراته الماضية أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز وقبلها التعادل مع بتروجت 1-1 في أول قيادة رسمية لبيسيرو.

وتنطلق مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز اليوم الخميس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.



ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل زد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

الظهور الأول لـ التونسى أنيس بوجلبان

وعلى صعيد آخر يواجه الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، نظيره فريق سموحة والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن تشهد مواجهة سموحة ونظيره المصرى البورسعيدى قوة وإثارة لرغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز.

سموحة خسر في آخر مبارياته أمام إنبى بهدف مقابل للاشيء.

ويدخل فريق المصرى البورسعيدى اللقاء بثوبه الجديد تحت قيادة التونسى أنيس بوجلبان المدير الفني الجديد عقب رحيل على ماهر بعد تعادل المصري مع الإسماعيلى سلبيا ومن قبلها الخسارة أمام غزل المحلة بهدف مقابل لا شيء.

ويتصدر الأهلي بفارق الأهداف قمة جدول الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الخميس ضمن الجولة الـ 16.

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 36 نقطة

2- بيراميدز 36 نقطة

3- الزمالك 28 نقطة

4- البنك الأهلي 25 نقطة

5- المصري البورسعيدي 24 نقطة

6- حرس الحدود 22 نقطة

7- فاركو 22 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

9- طلائع الجيش 20 نقطة

10- زد اف سي 19 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- سموحة 17 نقطة

14- الجونة 16 نقطة

15- غزل المحلة 14 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط



ويتصدر إمام عاشور لاعب الأهلي ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل استكمال مباريات الجولة الـ 16 من المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1 - إمام عاشور، الأهلي، 9 أهداف

2 - أسامة فيصل، البنك الأهلي، 7 أهداف

3 - عمرو ناصر، فاركو، 6 أهداف

3- ناصر منسي، الزمالك، 6 أهداف

4- فيستون ماييلي، بيراميدز، 5 أهداف

5- ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة،5 أهداف

5- محمود عبد الحفيظ زلاكة، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف

6- محمود ممدوح، حرس الحدود، 4 أهداف

6- جودوين شيكا أوكوارا، طلائع الجيش، 4 أهداف

6- مصطفى فتحي، بيراميدز، 4 أهداف

6- إبراهيم عادل، بيراميدز، 4 أهداف

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

الأربعاء 26 فبراير

حرس الحدود 0-1 الأهلي

مودرن سبورت 2-3 الجونة

الإسماعيلي 0-2 فاركو

الخميس 27 فبراير

سموحة ضد المصري - 4 مساءً - ستاد السويس الجديد

طلائع الجيش ضد البنك الأهلي - 4 مساءً - ستاد جهاز الرياضة العسكري

الزمالك ضد زد - 7 مساءً - ستاد القاهرة الدولي

الجمعة 28 فبراير

غزل المحلة ضد إنبي - 4 مساءً - ستاد المحلة

الاتحاد السكندري ضد بيراميدز - 7 مساءً - ستاد الإسكندرية

سيراميكا كليوباترا ضد بتروجت - 7 مساءً - ستاد هيئة قناة السويس

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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