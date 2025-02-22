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رياضة

أحمد دويدار: طموحي رئاسة نادي الزمالك والأهلي يفقد 70% من قوته في غياب إمام عاشور

أحمد دويدار، فيتو
أحمد دويدار، فيتو

كشف أحمد دويدار، مدافع الزمالك الأسبق عن طموحه في رئاسة نادي الزمالك في السنوات القادمة.

وقال دويدار في تصريحات تليفزيونية: حلم من أحلامي أن أكون عضو في مجلس الإدارة، وبعدها رئيسًا لنادي الزمالك".

 

دويدار يحصل على كورسات في الإدارة

وتابع أحمد دويدار: "طموحي رئاسة نادي الزمالك في أحد الأيام، وأعمل على ذلك من خلال الحصول على كورسات في الإدارة".

وأكمل: "الأهلي يفقد 70% من قوته في حال غياب إمام عاشور، واللاعب له تأثير كبير على أداء الأهلي".

واختتم: "أفشة أصبح عمره 40 سنة بسبب مارسيل كولر، وإمام عاشور يقدم مستوى فنيًّا عاليًّا مع الأهلي أفضل من الزمالك".

أحمد دويدار، فيتو
أحمد دويدار، فيتو

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء اليوم السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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