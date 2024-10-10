تلوث في الهواء يهدد صحة المواطنين خلال الساعات المقبلة.. تحذيرات عاجلة وتدابير وقائية من وزارة البيئة.. وتوصيات بغلق النوافذ وعدم الخروج من المنزل لمدة 48 ساعة (فيديو)

شهدت الأيام الأخيرة تحذيرات متزايدة من تدهور جودة الهواء في العديد من مناطق البلاد، خاصة في محافظات الدلتا، وقد أرجعت وزارة البيئة هذا التدهور إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة ساعات سكون الهواء وارتفاع معدلات الرطوبة، مما يؤدي إلى احتباس الملوثات في طبقات الجو السفلى.

أسباب تلوث الهواء خلال ال 48 ساعة المقبلة

وتتعدد أسباب تلوث الهواء في مصر، فمنها على سبيل المثال الأنشطة الصناعية حيث تساهم المصانع والشركات الصناعية بشكل كبير في تلويث الهواء بانبعاثاتها الغازية والجسيمات الدقيقة، بالإذضافة إلى حرق الوقود الأحفوري إذ يعتبر حرق الفحم والبترول والغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء والمركبات أحد أهم مصادر تلوث الهواء.

منا أن حرق المخلفات سواء كانت زراعية أو صناعية، يؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من الدخان والغازات السامة، وأيضا تؤثر الظروف الجوية مثل الرطوبة ودرجة الحرارة وسرعة الرياح بشكل كبير على انتشار وتراكز الملوثات في الهواء.



آثار تلوث الهواء على الصحة

يؤثر تلوث الهواء بشكل سلبي على صحة الإنسان، حيث يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، والمشاكل الجلدية مثل الحساسية والتهيج، ومشاكل العينين مثل التهاب الملتحمة.



جهود الحكومة للحد من التلوث

وأعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات للحد من تلوث الهواء، منها تفعيل منظومة الرصد حيث تقوم وزارة البيئة برصد جودة الهواء بشكل مستمر من خلال شبكة من المحطات المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.



وأيضا شددت وزارة البيئة على تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية والمقالب العشوائية للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعمل الحكومة أيضا على التعاون مع القطاع الخاص لتطوير تقنيات جديدة للحد من التلوث.



وتوصي وزارة البيئة المواطنين باتباع الإجراءات التالية للحد من آثار تلوث الهواء على صحتهم:

تقليل الخروج: خاصة لكبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي.

ارتداء الكمامات: عند الخروج للضرورة.

إغلاق النوافذ والأبواب: للحفاظ على جودة الهواء داخل المنازل.

التواصل مع الخط الساخن: للإبلاغ عن أي مصادر تلوث.



تحذير هام للمزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية خلال الـ 48 ساعة القادمة

وأصدر جهاز شؤون البيئة تحذيرًا عاجلًا للمزارعين بضرورة الامتناع عن حرق المخلفات الزراعية من جميع الأنواع، مثل قش الأرز وحطب الذرة وحطب القطن وغيرها، وذلك خلال الـ 48 ساعة القادمة.

جاء هذا التحذير بناءً على التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أشارت إلى أن الظروف الجوية الحالية، والتي تتميز بالتهوية السيئة والهدوء النسبي للرياح، ستؤدي إلى زيادة تركيز الملوثات في الهواء النقي، وبالتالي، فإن حرق المخلفات الزراعية في هذه الظروف سيزيد من التلوث بشكل كبير، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين والبيئة.

الأضرار الناتجة عن حرق المخلفات

وأوضح جهاز شئون البيئة أن حرق المخلفات الزراعية يؤدي إلى العديد من الأضرار الصحية والبيئية، إذ ينتج عن الحرق انبعاثات ضارة تحتوي على مواد سامة تؤثر سلبًا في الجهاز التنفسي وتسبب العديد من الأمراض، كما يؤدي الدخان الناتج عن الحرق إلى تدهور الرؤية وتقليلها، مما يعرض سلامة السائقين والمشاة للخطر.

ويؤدي الدخان أيضا إلى تغطية المحاصيل الزراعية ويمنع وصول أشعة الشمس إليها، مما يؤثر سلبًا في نموها وإنتاجيتها، كما يؤدي حرق المخلفات إلى فقدان التربة للعديد من العناصر الغذائية الهامة، مما يقلل من خصوبتها.

وحذر جهاز شؤون البيئة من أن أي مزارع يقوم بحرق المخلفات الزراعية سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، حيث تنص التشريعات الحالية على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس أو غرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه.

ويهيب جهاز شئون البيئة بالمزارعين بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية، والبحث عن بدائل آمنة وصحية للتخلص من المخلفات الزراعية، مثل تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن التوعية تلعب دورًا هامًا في الحد من تلوث الهواء، حيث يجب على الجميع أن يكونوا على دراية بأخطار التلوث وكيفية الوقاية منها، كما يجب توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة.

وشددت على أن مشكلة تلوث الهواء تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع، من الحكومة والقطاع الخاص إلى المواطنين. فالحفاظ على الهواء النقي هو حق لكل فرد، وهو مسؤولية مشتركة علينا جميعًا.