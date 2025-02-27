الصليب الأحمر يتسلم جثامين 4 إسرائيليين من حماس

تسلم الصليب الأحمر اليوم الخميس بتسلم الصليب الأحمر جثامين الإسرائيليين الأربعة من قطاع غزة بحسب "سكاي نيوز عربية".

وتوجد طاقم الطب الشرعي الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم لمعاينة الجثامين الـ 4 الذين استلمهم من حماس.

ورصدت أيضًا تحركات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في سجن "عوفر" غرب رام الله قبيل تحرير الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.

وتوجه الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى هداسا في القدس لتسلم الأسير المصاب كاظم زواهرة ونقله إلى بيت لحم.

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