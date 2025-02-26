الأربعاء 26 فبراير 2025
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خارج الحدود

أمن الاحتلال يعتدي بالضرب على أسرى فلسطينيين في سجن جلبوع

الأسرى الفلسطينيين،
الأسرى الفلسطينيين، فيتو

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن أمن مصلحة السجون الإسرائيلية اعتدى  بالضرب على أسرى فلسطينيين في سجن جلبوع.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت حركة حماس التوصل إلى حل ينهي مسألة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاق سراحهم الأسبوع الماضي، في الدفعة الأخيرة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

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حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لحل أزمة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بإشراف مصر

انفراجة في أزمة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

وقالت حماس إنه خلال زيارتها إلى القاهرة "جرى التوافق على اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين".

زيارة القاهرة لحل مشكلة الأسرى الفلسطينيين

وذكر بيان حماس أن وفدها، برئاسة خليل الحية، اختتم زيارته إلى القاهرة حيث عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، تناولت مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إضافة إلى بحث مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

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حماس الاسري أسرى فلسطينيين إسرائيل

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حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لحل أزمة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بإشراف مصر

مصدر: التوصل إلى اتفاق للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم
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