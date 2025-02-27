منتخب الشباب يواجه سبورتنج اليوم استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب الشباب، يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الخميس، الفريق الأول بنادي سبورتنج، في مباراة ودية تجمع الفريقين على ملعب مشروع الهدف، ضمن استعدادات الفراعنة الصغار لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار في شهر أبريل المقبل

موعد مباراة منتخب الشباب أمام سبورتنج

اختتم منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥، تدريباته مساء أمس الأربعاء استعداداته لمواجهة الفريق الأول بنادي سبورتنج التي تنطلق فى الثالثة عصر اليوم الخميس بمشروع الهدف في إطار تحضيراته للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٠ عامًا المقرر إقامتها في كوت ديفوار أبريل المقبل.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

تفاصيل معسكر منتخب الشباب

وكان منتخب الشباب الذى يقوده أسامة نبيه المدير الفني قد انتظم فى معسكر مفتوح منذ عشرة أيام، وتم تقسيم المعسكر إلى فترتين، الفترة الأولى كانت للوجوه الجديدة ومزدوجي الجنسية، التي لم تحصل على فرصة للكشف عن امكانياتهم واستمرت لمدة ثلاثة أيام واختتمها المنتخب بخوض تجربة مثمرة مع الفريق الأول بنادي آلو ايجيبت وتم ضم العناصر المتميزة إلى الفترة الثانية التي بدأت منذ أسبوع، وشهدت انضمام القوام الرئيسي والذى خاض يوم الأحد الماضي ودية مع الفريق الأول بنادى لافيينا، فاز فيها المنتخب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وشهد المباراة الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة رفقة الكابتن حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للشباب

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة صعبة تضم كلًا من: نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.

12 منتخبا تشارك في أمم إفريقيا للشباب

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).

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