البارودي: تعاونيات الإسكان تشرف على أعمال 3500 جمعية تعاونية في مصر

كشف اللواء مهندس وليد الباروي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أن هيئة التعاونيات تشرف وتراقب الجمعيات التعاونية للحفاظ على حقوق أعضائها، الهيئة تشرف على أعمال 3500 جمعية تعاونية فى مصر.

وأشار إلى الفارق بين الاسكان التعاوني والاسكان الاجتماعي، لافتا إلى ان الاسكان التعاوني يعتمد على مشاركة المجتمع المدني والإسكان الاجتماعي يعتمد بشكل كبير على دعم الدولة للمواطنين محدودى الدخل.

واكد على الانتهاء من تنفيذ 240 وحدة سكنية في مشروع لؤلؤة بدر 89 فدانًا بمدينة بدر، بجانب الانتهاء من تنفيذ 194 وحدة في مشروع لؤلؤة أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، وتم توصيل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والغاز، وجارٍ التنسيق لإطلاق التيار الكهربائي في مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة، ولؤلؤة العاشر من رمضان، ولؤلؤه المنيا، كما تم توصيل مياه الشرب والصرف الصحي، وإطلاق التيار الكهربائي في الموزع لمشروعي لؤلؤة أكتوبر ولؤلؤة أسيوط.



حجز وحدات بيتك في مصر للمصريين بالخارج، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل التقديم وحجز وحدات المرحلة الأولى لمبادرة بيتك فى مصر للعاملين بالخارج والتى تضم أكثر من 5 آلاف وحدة بمساحات مختلفة وفى 13 مشروعا بالمدن الجديدة.

حجز وحدات بيتك في مصر للمصريين بالخارج

ويتم حجز وحدات بيتك في مصر للمصريين بالخارج الكترونيا ويضم شقق وفيلات بمساحات متنوعة والسداد بالدولار.

تفاصيل وحدات بيتك في مصر للمصريين بالخارج

وتضم المرحلة الاولى قائمة مشروعات متنوعة وهى كالتالي:

-مشروع "أرابيسك" بمحافظة القاهرة بمساحات وحدات تبدأ من 125 مترا مربعا وحتى 179 مترا مربعا.

-مشروع الحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 114 مترا مربعا وحتى 173 مترا.

- مشروع الحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية بمساحات وحدات تبدأ من 79 مترا مربعا وحتى 344 مترا مربعا.

-مشروع "مدينتى" بالقاهرة الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 96 مترا مربعا وحتى 178 مترا مربعا.

-مشروع فالى تاورز إيست بالعبور الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 89 مترا مربعا وحتى 116 مترا مربعا.

- مشروع"صبا " بمدينة 6 أكتوبر بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 141 مترا مربعا.

- مشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر بمساحات من 95 مترا مربعا وحتى 101 متر مربع.

- مشروع Bliss Gates بالشيخ زايد بمساحات وحدات تبدأ من 80 مترا مربعا وحتى 220 مترا مربعا.

- مشروع الأبراج الشاطئية Beach Front بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات ودوبليكس تبدأ من 215 مترا مربعا وحتى 678 مترا مربعا. -مشروع الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 250 مترا مربعا.

-مشروع "زاهية" بمدينة المنصورة الجديدة ويضم فيلات "مودرن وكلاسيك" بمساحات تبدأ من 360 مترا مربعا وحتى 504 أمتار مربع.

وحدات بيتك في مصر للمصريين بالخارج

وتتاح "الوحدات ـ والفيلات السكنية" بأنظمة تشطيب فاخرة، على مستوى مختلف المشروعات. وقد انتهت وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفى مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التى تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.