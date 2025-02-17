وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مع مسؤولي عدد من شركات المقاولات العاملة ومسؤولي مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بحضور قيادات الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير واستشاري المشروع.

وأكد المهندس شريف الشربيني أنّ الدولة تولي أهمية كبيرة لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، كما تجري متابعته بشكل مباشر من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منوهًا إلى أن المشروع يهدف لتطوير الموقع الفريد من نوعه، لتهيئته وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، كما تتضمن أعمال التطوير حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لعدد من مكونات المشروع التي يتم العمل عليها، كما تابع البرامح الزمنية التفصيلية لمختلف مكونات المشروع، موجهًا بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منه، والتنسيق الكامل بين جميع الأطراف العاملة به لسرعة إنهائه.

شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتشاو ليو تشينج، الملحق التجاري والاقتصادي لسفارة دولة الصين بالقاهرة، نيابة عن السفير لياو ليتشيانج، السفير الصيني في مصر، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لمجموعة العرجاني مع شركة هندسة البناء الحكومية الصينية "China State Construction"، بهدف تعزيز التبادل الاستراتيجي ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المصرية.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من الكابتن عصام العرجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، ورئيس مجلس إدارة شركة العرجاني للتطوير والاستثمار، وتشانغ وي تساى المدير العام لشركة (CSCEC) في مصر، وعمرو شتا، الشريك الإداري لشركة "انكوم" الشريك المصري للشركة الصينية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، والسيد القصير، وزير الزراعة السابق والرئيس التنفيذي للقطاع المالي لمجموعة العرجاني وعدد من رجال الأعمال.

وأكد المهندس شريف الشربيني، متانة وعمق العلاقات المصرية الصينية، فى مختلف المجالات، وحرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون مع الشركات الصينية، ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى التعاون مع كبرى شركات المقاولات الصينية فى تنفيذ المشروعات القومية، وفى مقدمتها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، واللذان يتم تنفيذهما بالتعاون مع شركة "CSCEC" الصينية.

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